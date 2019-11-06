Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN´in Tarsus ilçesinde yaşayan Hasan Kolcu (54), arı sokması nedeniyle hayatını kaybetti.

İşçi emeklisi Hasan Kolcu, bugün arkadaşlarıyla birlikte güvercin beslediği Yunus Emre Mahallesi Karabucak mevkisindeki barakaya girdi. Ancak bu sırada Kolcu'yu bal arısı soktu.

Fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenilen Kolcu, yolda hayatını kaybetti.

1 çocuk babası Hasan Kolcu´nun arı sokmasına karşı alerjisi olduğu, 6 ay önce de yine arı sokması nedeniyle 3 gün komada kaldığı ortaya çıktı. Kolcu,Tarsus´ta toprağa verildi.



MERSİN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:48

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.