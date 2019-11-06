Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleriyle, besteleriyle anıldı

Tarsus doğumlu ünlü şair Ümit Yaşar Oğuzcan, 35. ölüm yıldönümünde anıldı.

Mersin Yazarlar Derneği ile Akdeniz Belediyesi’nin işbirliğinde organize edilen anma etkinliği Akdeniz Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Çanakkale’den, Adıyaman’dan, Antalya’dan ve ilçelerden gelen şairler, ünlü şairin şiirlerini seslendirdi. Devlet Klasik Türk Müziği sanatçıları ise şairin bestelenmiş şiirlerini şarkı olarak söylediler.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın da katıldığı etkinliğin açılışında konuşan Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın, 5 yıldır Ümit Yaşar Oğuzcan için anma etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Beş yıl önce Mersin Yazarlar Derneği olarak karar aldık. Mersinli ünlü şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan’ı anmak için. Önce Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nin küçük salonunda bu anmayı başlattık, salonumuz doldu taştı. Şair mısralarında demişti 'Beni unutma' diye. Gerçekten Mersinliler Ümit Yaşar Oğuzcan’ı unutmamış. Şimdi 6.'sını yaptığımız anma etkinliğimiz için bir başka salondayız. Ve yine şairimizin sevenleri doldurdu salonumuzu. Biz dernek olarak şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan’ı unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise kültüre, sanata ve spora desteklerinin süreceğini belirterek, kentin ünlü şairlerinden Ümit Yaşar Oğuzcan’ı anmanın önemine değindi. Yörenin şairi Ümit Yaşar Oğuzcan’a sahip çıkacakları, her yıl anma etkinlikleri için destek olacakları sözünü veren Gültak, Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın’a da güzel bir anma etkinliğine belediyeyi de kattığı için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan şairler Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bestelenmiş şiirlerini seslendirdiler. Programda şairlere ve sanatçılara Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ve Dernek Başkanı Rüştü Aydın tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

MERSİN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

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