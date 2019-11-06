Çukurova Basketbol, Avrupa Ligi'nde kazandı Kadınlar Avrupa Ligi: Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 60 - TTT Riga: 55

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 4. maçında evinde ağırladığı TTT Riga'yı uzatmaya giden maçta 6055 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 1715 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 2522 önde girdi. Maçın 3. periyoduna iyi başlayan ve bulduğu sayılarla da öne geçen deplasman ekibi Riga, bu periyotu 4235 önde bitirdi. Maçın son periyodunda ise maç ortada geçti. Her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, rakibine göre biraz daha fazla sayı atan Mersin ekibi beraberliği yakalarken, 4. periyot 5353 berabere bitti. Uzatmaya giden maçta rakibine göre daha iyi oynayan ve fazla sayı bulan Çukurova Basketbol, maçı 6055 kazanmayı bildi.



Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Charalampos Karakatsounis xx, Esperanza Mendoza Holgado xx, Emmouil Tsolakos xx

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Fatmanur Karakaş x 6, Leonor Rodriguez xxx 15, Melis Talay x 4, Gökşen Fitik x 9, Nia Coffey x 9, Meltem Avcı x 9, İlayda Güner x 6, Gabriela Marginean x 2

TTT Riga: Binta Drammeh xx 12, Paula Strautmane x 5, Megan Nicole Huff x 9, Vanesa Jasa x 3, Aija Klakocka x 2, Zenta Melnika x 4, Linnae Chanel Harper x 5, Kate Kreslina xx 15

1. periyot: 1715 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 2522 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)

3. periyot: 3542 (TTT Riga lehine)

MERSİN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:48

YATSI 19:04

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