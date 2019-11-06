Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - TTT Riga: 60-55

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Charalampos Karakatsounis (xx), Esperenza Mendoza Holgado (xx), Emmouil Tsolakos (xx)

GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Fatma Nur Karakaş (x) 6, Lenor Rodriguez (xx) 15, Melis Talay (x) 4, Gökşen Fıtık (x) 10, Nia Coffey (x) 9, Meltem Avcı (x) 9, Feride Akalan (x), İlayda Güner (x) 6, Gabriela Marginean (x) 2

TTT RİGA: Binta Drammeh (xx) 12, Paula Strautmane (x) 5, Vannesa Jasa (x) 3, Megan Nicole (x) 9, Aija Klakocka (x) 2, Zenta Melnika (x) 4, Linnae Chanel Harper (x) 5, Kate Kreslina (xx) 15

1'İNCİ PERİYOT: 17-15

İLK YARI: 25-22

3'ÜNCÜ PERİYOT: 35-42

4'ÜNCÜ PERİYOT: 53-53FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 4'üncü hafta karşılaşmasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Mersin'de Letonya'nın TTT Riga takımını konuk etti. Karşılaşmanın ilk periyodunu Gelecek Koleji Çukurova Basketbol 17-15 önde tamamladı. 2'nci periyotta da üstün bir performans sergileyen ev sahibi takım ilk yarıyı 25-22 önde kapattı. Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda üstünlüğü ele alan konuk ekip TTT Riga, son periyota 42-35 önde girdi. 4'üncü periyodun sonunda her iki takım eşit sayıda skor üretince, karşılaşma uzatmalara gitti. Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, uzatmalar sonucunda rakibini 60-55 mağlup etmeyi başardı



MERSİN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:48

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.