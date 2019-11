Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşlara baca temizliği uyarısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların talebi üzerine baca temizliklerini yapmaya başlarken, Mersinlileri baca temizliği konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de her yıl binalarda meydana gelen yangınların yüzde 20’si temizlenmeyen bacalardan çıkıyor. Ekipler, kış aylarının gelmesi ile birlikte soba kullanımı dolayısıyla bina yangınlarının önüne geçmek için baca temizliklerini yapmaya başladı. Vatandaşların talebi üzerine baca temizliklerine giden İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mersinlileri de uyardı. Ekipler, baca temizlikleri sayesinde, hem gazdan dolayı yaşanabilecek zehirlenmelerin önüne geçileceğini hem de bina yangınlarına engel olunacağını ifade ettiler.



Yılda bir kez temizlik gerekiyor

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, konutların, mazotlu kalorifer kazanının ve doğalgazlı sistemlerin yılda bir kez, kömür ve fuel oil daha fazla atık bıraktığı için yılda 2 kez, restoran bacalarının ise 3 ayda bir temizlenmesi gerektiğini belirttiler. Vatandaşların bu konuya önem vermeleri gerektiğine dikkat çeken yetkililer, bacaların içinde oluşan kurumlar, kuş yuvaları ve tadilat işlemleri sırasında tıkanabileceğini ifade ederken, renksiz, kokusuz ve tatsız karbonmonoksit gazına karşı da vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bacalardaki kırık ve çatlakların kış ayından önce tamir edilmesi gerektiğini kaydeden yetkililer, ortamda 300 pipieme ulaşan, havadan hafif bir gaz olan ve her noktadan sızabilecek olan karbonmonoksit gazının insan sağlığı açısından son derece tehlikeli hale geldiğini belirttiler.



Soba altlığında yanmaz mermer kullanın

Yetkililer, bacaların çatı mahyasının 1 metreyi geçme zorunluluğu bulunduğunu, doğal çekişin olması için de pencereden ya da duvar kenarlarından baca borusu çıkarmanın yanlış olduğunu vurgulayarak, böyle bir uygulama sonucu ters rüzgar veya lodosla dumanın evin içine dolabileceğini dile getirdiler. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, soba kurulumu konusunda da vatandaşları uyarırken, baca denetim yönetmeliğinde, sobalarda en fazla 2 dirsek kullanılması, baca deliği ile soba borularının bağlandığı noktanın 50 ile 150 santimetreyi geçmemesi ve baca çekişinin düşmemesi için boruları bacaya fazla itmemek gerektiğini ifade ettiler. Yetkililer, ayrıca soba altlığında yanmaz mermer kullanılmasını da tavsiye ettiler.



“Baca yangınlarından bizi en çok korkutan sebeplerden bir tanesi karbonmonoksit gazı”

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkez çavuşu Engin Özer, Türkiye’de bina yangınlarının yüzde 20’sinin baca yangınlarından çıktığını ifade ederek, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Baca temizliklerine dikkat edilmesi, özen gösterilmesi gerektiğini tüm vatandaşlarımıza bilgi olarak aktarıyoruz. Baca yangınlarında bizi en çok korkutan sebeplerden bir tanesi karbonmonoksit gazıdır. Karbonmonoksit gazı, 300 pipieme ulaştığı zaman insanları zehirleyerek öldürüyor. Bu gazı hissedemediğimiz için gece uyku anında ölümler meydana gelmektedir. Kış aylarına girilmeden baca temizliği yapılması lazım. İnsanlarımızın kendilerini güvende hissetmeleri lazım. Özellikle apartmanlarda buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Sitelerde oturan insanların bacalarını her yıl düzenli olarak temizletmeleri lazım, çünkü bizden çok sizlerin canları önemli. Bizler sizleri düşündüğümüz kadar herkesi düşünüyoruz. Bu durumdan insanlarla birlikte hayvanlarımız da etkileniyor. Öncelikle kendi canımızı kurtarırken, hayvanlarımızı da kurtarmak zorundayız. Biz her canlıyı kurtarmakla yükümlüyüz.”

