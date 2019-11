Esnaftan Kızılay'a kan bağışı

Mersin Büfeciler ve Kantinciler Odası üyeleri, Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Oda Başkanı Adem Yaşat, Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılayınca başlatılan kan bağışı kampanyalarına oda olarak destek verdiklerini belirterek, bu amaç doğrultusunda tüm üyelerine ve vatandaşlara Kızılaya kan bağışında bulunma çağrısı yaptı. Oda yönetim/denetim kurulu üyeleri ve odaya bağlı kantinci ve büfeci esnafıyla birlikte Pozcu Kızılay Kan Merkezine kan bağışında bulunan Yaşat, kanın her an ihtiyaç duyulan ve hiçbir şekilde üretilemeyen bir madde olmasından dolayı bu konuda toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Kızılay’ın, savaş ve doğal afetler karşısında insanların acılarını dindirmeye, yaralarını sarmaya çalışan çok önemli bir kuruluş olduğunu dile getiren Yaşat, "Kızılay, sadece ülkemiz sınırları içinde değil, dünyanın her bölgesinde, her türlü felaket karşısında insanlara yardım ederek büyük takdir görmüş, Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma özelliğini tüm dünyaya göstermiş çok önemli bir kurumumuzdur” dedi.

Kızılay Haftası kapsamında sosyal bir sorumluluk olan kan bağışı kampanyalarına oda olarak tam destek verdiklerini kaydeden Yaşat, bu amaç doğrultusunda tüm üyelerini ve vatandaşları Türk Kızılay’ına kan bağışına davet etti. Kızılay tarafından açılan yardım kampanyalarına destek olmanın sorumlu her yurttaşın görevi olduğuna vurgu yapan Yaşat, sağlıklı vatandaşların Kızılay’ın kampanyalarına kan vererek destek olmasının ise topluma örnek olacak bir davranış olduğunun altını çizdi. Yaşat, “Bizde toplumda farkındalık oluşturmak ve kara gün dostu Kızılay’ın kan stokuna katkıda bulunmak amacıyla oda olarak kan bağışı gerçekleştirdik. Buradan tüm vatandaşları ırk, dil, din, mezhep, inanç ayrımı yapmaksızın yardıma muhtaç olanlara başarıyla hizmet veren Kızılay’a katkı sağlamaya ve kan bağışlarında bulunmaya davet ediyorum. Bu bağlamda kara gün dostu Kızılay’ımıza kan bağışında bulunan tüm oda üyelerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MERSİN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:47

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.