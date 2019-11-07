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Bozyazı'da ihtiyaç sahibi öğrencileri eşofman yardımı yapıldı

İHA

Bozyazı'da ihtiyaç sahibi öğrencileri eşofman yardımı yapıldı

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bozyazı ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı kapsamında 110 eşofman takımı dağıtıldı.
Bozyazı ilçesinde eğitim ve öğretim veren Kökobası, Tekeli , Kaledibi Şehit Turan Kılıç, Kötekler, Beyreli ve Lütfiye Keskin ilkokulu ile Şehit Murat Namdar, Gazi ve Lütfiye Keskin ortaokulunda okuyan ihtiyaç sahibi 110 öğrencinin eşofmanları, Kaymakam Arif Yalçın, Oda Başkanı Ferudun Torunoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından okul müdürlerine teslim edildi.
Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, öğrencilerin, okul müdürleri ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlendiğini belirterek, dağıtımların da buna göre yapıldığını söyledi. Torunoğlu, "İhtiyaç sahibi herkese ulaşmaya çalıştık. Eğitim öğretime her yönden destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına bu yardımları yapacağız. Bizim birinci önceliğimiz insana yapılan yatırımdır. Amacımız çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde iyi şartlarda yetişmesi, eğitim ve öğretimine devam etmesidir. Tüm öğrencilerimize okul hayatında başarılar temenni ediyor ve eşofman takımlarını iyi günlerde kullanmalarını diliyoruz" dedi.

MERSİN

07 Kasım 2019 Perşembe

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