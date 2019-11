Başkan Gültak, kadın muhtarlarla bir araya geldi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kadın muhtarların sayısının artması ve daha çok kadın muhtar görmek istediklerini söyledi.

Gültak, Mersin’in merkez ilçelerine bağlı mahallelerin kadın muhtarlarını ağırladı. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Gültak, belediye olarak yaptıkları bazı hizmet, proje ve çalışmaları anlattı, yöneticilerin halka ulaşabilmesi ve başarılı olabilmesinde muhtarlarla iletişimin büyük önem taşıdığını vurguladı. Kadın muhtarların sayısının artması ve daha çok kadın muhtar görme ümidini dile getiren Gültak, “Kamu ve yerel yönetimler ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

Muhtarların, demokrasinin yapı taşı olduğunu kaydeden Gültak, “Muhtarlık görevi çok kıymetli ve önemli bir görevdir. Hiç bir fedakârlıktan kaçınmadan vatandaşlarımız ile biz yerel yöneticiler arasında adeta elçi görevi görüyorsunuz. Bu güzel birliktelik ve dayanışmanız çok anlamlı ve memnuniyet verici. Muhtarlarımızla sürekli iletişim içinde olmak için kurduğumuz muhtarlık birimine talep, görüş ve şikâyetlerinizi her zaman bildirebilirsiniz. İlettiğiniz her türlü talep ve şikâyet en kısa süre içinde değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarlarını yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Gültak, “Muhtarlarımızın yanında olmaya, onları dinlemeye, mahallelerimizin eksikliklerini gidererek Akdeniz’de yaşamı güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bu anlamda, ilgili başkan yardımcımız görevli personelimiz mahalle muhtarlıklarını ziyaret ederek ihtiyaçlarını, sorunlarını ve önerilerini dinleyerek gerekli çalışmayı başlatıyorlar. Sorumlu heyetimiz, muhtarlarımızı düzenli aralıklarla ziyaret ederek ihtiyaç ve sorunlarını bana iletiyor. Mahallelerimizin eksiklerini yerinde tespit ederek ve muhtarlarımızın sorunlarını da bizzat kendilerinden dinleyerek çözüme ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

