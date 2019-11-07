Erdemli Belediye'nin 'Otizmin farkındayız' projesi sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erdemli Belediye'nin 'Otizmin farkındayız' projesi sürüyor

İHA

Erdemli Belediyesince, psikolojik destek ekibi ile otizmli çocukların erken yaşta keşfedilip tedavi görebilmesi adına başlatılan çalışmaların, uzman diyetisyenler eşliğinde verilen beslenme desteği ile devam ettiği bildirildi.

Erdemli Belediye'nin 'Otizmin farkındayız' projesi sürüyor

Erdemli Belediyesince, psikolojik destek ekibi ile otizmli çocukların erken yaşta keşfedilip tedavi görebilmesi adına başlatılan çalışmaların, uzman diyetisyenler eşliğinde verilen beslenme desteği ile devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ‘Otizmin farkındayız’ projesi kapsamında küçük çocukların kontrolleri gerçekleştirilerek, erken tanı ve tedavi programının uygulanmasını sağlanıyor. Bu kapsamda Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nin 1. katında hizmet verilirken, aynı zamanda randevu sistemi ile çocuklar evlerinde ziyaret edilerek de çalışmaya devam ediyor.
Merkezlerde destek hizmeti sağlayan uzman psikologlar Hülya Yardımcı, Sahra Uzar ve Sultan Sargın, ‘Otizmin farkındayız’ projesi kapsamında otizmin ne olduğu, tedavi yöntemleri, otizmde beslenmenin önemi üzerinde vatandaşlara ve çocuk sahibi ailelere destek hizmeti sunuyor.
Projeden yararlanan aileler memnuniyetini dile getirmek için Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’yu ziyaret etti. Tollu, küçük çocuklarda bulunan ve aileler tarafından fark edilmesi zor olabilen bu rahatsızlığın teşhisini sağlayarak, erken tedavi uygulamalarının yapılabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Tollu, ilçede yaşayan çocukların gelişimlerinde yanlarında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, bünyelerinde bulunan psikologlar ve diyetisyenler ile bu çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Başkan Tollu, “Erdemli Belediyesi olarak otizm spektrum bozukluğunun, erken tanı ve tedavi sürecinin önemini vurgulamak ve otizm farkındalığı oluşturmak için bir destek ekibini, Erdemli’nin emrine sunduk. Bu hizmeti, fark edilmesi oldukça zor olan bu rahatsızlığın kolay tanınması ve tedavi uygulamalarının yapılabilmesi adına önemsiyoruz. Çünkü her ne kadar bir hastalık olarak algılansa da otizm bir hastalık değildir. Bu yüzden projemizin kapsamını genişleterek, diyetisyenlerle de çalışmaya başladık. Ailelerimizin spor alanı isteğini de en kısa sürede gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

MERSİN

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinin önündeki ağacın budanmasını engellemeye çalıştı
YEREL HABERLER Evinin önündeki ağacın budanmasını engellemeye ...
Mersin ESOB ile Tarsus Toros Okulları arasında fikir alışverişi
YEREL HABERLER Mersin ESOB ile Tarsus Toros Okulları arasında fikir ...
Başkan Gültak, kadın muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, kadın muhtarlarla bir araya geldi
Bozyazı Emniyet Müdürü Güngör vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Bozyazı Emniyet Müdürü Güngör vatandaşlarla bir araya ...
Bozyazı'da ihtiyaç sahibi öğrencileri eşofman yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Bozyazı'da ihtiyaç sahibi öğrencileri eşofman yardımı ...
Yıkılma riski taşıyan 50 yıllık su kulesine kontrollü yıkım
YEREL HABERLER Yıkılma riski taşıyan 50 yıllık su kulesine kontrollü ...
MESKİ, kaçak su kullananlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER MESKİ, kaçak su kullananlara göz açtırmıyor
Yeşilboğaz: “Hukukun üstünlüğü mücadelesinden vazgeçmeyin”
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: “Hukukun üstünlüğü mücadelesinden ...
Başkan Bozdoğan, hayvan yetiştiricileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, hayvan yetiştiricileriyle bir araya ...
Mersin'de tehlike oluşturan su kulesi yıkıldı
YEREL HABERLER Mersin'de tehlike oluşturan su kulesi yıkıldı
MIP’den tarihi Türkiye rekoru Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., yılın ilk yarısında 1 milyon TEU konteyner elleçleyerek tarihe geçti
YEREL HABERLER MIP’den tarihi Türkiye rekoru Mersin Uluslararası ...
Esnaftan Kızılay'a kan bağışı
YEREL HABERLER Esnaftan Kızılay'a kan bağışı
Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren şüphelilerden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştıkları kişiyi döverek öldüren şüphelilerden ...
Mezitli’de Sanat Çarşısı açılıyor
YEREL HABERLER Mezitli’de Sanat Çarşısı açılıyor
Çamlıyayla’da heyelandan zarar gören yollar onarıldı
YEREL HABERLER Çamlıyayla’da heyelandan zarar gören yollar onarıldı
Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşlara baca temizliği uyarısı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden vatandaşlara baca ...
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - TTT Riga: 60-55
YEREL HABERLER Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - TTT Riga: 60-55
Çukurova Basketbol, Avrupa Ligi'nde kazandı Kadınlar Avrupa Ligi: Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 60 - TTT Riga: 55
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol, Avrupa Ligi'nde kazandı Kadınlar ...
Arının soktuğu adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arının soktuğu adam hayatını kaybetti
Şahmeran etkinliğinin onur konuğu Türkan Şoray olacak
YEREL HABERLER Şahmeran etkinliğinin onur konuğu Türkan Şoray olacak
Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleriyle, besteleriyle anıldı
YEREL HABERLER Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleriyle, besteleriyle anıldı
Tarsus Belediyesepor, guard transferini yaptı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesepor, guard transferini yaptı
Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arının soktuğu işçi emeklisi hayatını kaybetti
Mersin’de Dünya Erkekler Bocce Şampiyonası başladı Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen: "Kürsüde yer almayı hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Mersin’de Dünya Erkekler Bocce Şampiyonası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X