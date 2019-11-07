Akkale Antik Liman Yerleşimi kazıları başladı

Mersin Müzesi ve Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi işbirliği ile Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi sınırları içerisindeki Akkale Antik Liman Yerleşimi’nde üçüncü sezon kazı çalışmalarına başlandı.

Çalışmaların bilimsel danışmanlığını yürüten Doç.Dr. Ümit Aydınoğlu, bölgenin önemine vurgu yaparak, "Yerleşimdeki konaklama mekanı, hamam, sarnıçlar ve depolar gibi yapılarla Akkale, deniz ticareti yapan gemiciler için bir konaklama ve ihtiyaçlarını karşılama merkezi olarak faaliyet göstermiştir. Antik Liman Yerleşimi, Doğu Dağlık Kilikia bölgesinin doğu sınırını oluşturan Lamos (Limonlu) nehrine oldukça yakın konumu ile gerek ekonomik gerekse stratejik açıdan önemli bir noktada yer almaktadır" dedi.

Doğal limanlarının oluşmasına olanak sağlayan dağlık coğrafyanın ve topografyanın hissedilir şekilde değişmeye başladığı alanda kurulmuş olan Akkale'nin, aynı zamanda, bölgenin art alanlarındaki kırsal yerleşimler ile bağlantılı antik yol rotları üzerinde olduğunu belirten Aydınoğlu, Akkale’nin konumu, limanın kırsal ile kent arasındaki bağlantıyı sağlaması gibi özelliklerin de önemli olduğuna vurgu yaptı. Aydınoğlu ayrıca yerleşimde tespit edilen çok sayıda kalıntının, burasının bir liman yerleşimi olarak kurulduğunun ve bu çerçevede geliştiğinin kanıtı sayılabileceğini kaydetti.

Bugün modern Kumkuyu Marinası'nın bulunduğu alanda yer alan Akkale Antik Liman Yerleşimi, sahip olduğu kalıntılarla, Mersin ve çevresindeki Geç Antik Dönem (MS 47 YY) deniz ticareti için önemli bir ikmal noktası olarak biliniyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle yürütülen kazı çalışmalarının bu sezon 1 ay sürmesi planlanıyor.

MERSİN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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