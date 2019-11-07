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MEÜ öğretim üyeleri birincilik ödülü aldı

İHA

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğretim üyeleri ve öğretim elemanları, 9. Ulusal 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresinde birincilik ödülü aldı.

MEÜ öğretim üyeleri birincilik ödülü aldı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğretim üyeleri ve öğretim elemanları, 9. Ulusal 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresinde birincilik ödülü aldı.
Antalya’da düzenlenen 9. Ulusal 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresinde “Sözel Bildiri Birincilik Ödülü” MEÜ’de gerçekleştirilen ortak çalışmaya verildi. MEÜ Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş ve Arş. Gör. Canan Kanat; İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Recep Ünal ve Arş. Gör. Servet Can Dönmez; Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Taşdelen ve Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Volkan Öztuna'nın ortak çalışması olan “Rotator Manşet Onarımı Yapılan Hastalarda Video Destekli Eğitimin Üst Ekstremite Sorunları ve İşlevlerine Etkisi” başlıklı bildiri, Sözel Bildiri Birincilik Ödülüne layık görüldü.

MERSİN

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:42
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  • İKİNDİ 15:22
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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