Mersin´de kaçak içki operasyonu

MERSİN´de bir eve düzenlenen operasyonda 1075 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi'nde bir evde kaçak içki üretildiği bilgisini aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin altındaki depo içerisinde 5 adet 100 litrelik, 1 adet 500 litrelik variller içerisinde kurulan düzeneklerde alkollü içki üretimi yapıldığını tespit etti. Ayrıca evde yapılan aramada 16 adet 1,5 litre, 3 adet 5 litre, 1 adet 6 litre, 1 adet 10 litre, 1 adet 19 litre olmak üzere toplam 1075 litre kaçak içki ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
MERSİN
08 Kasım 2019 Cuma
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