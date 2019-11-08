Kaçak kıyılmış 225 kilo tütün ele geçirildi

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Mersin'de bir araçta 225 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde yapılan uygulamada şüpheli bir otomobil durdurularak, arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde gizli bölmeye saklanmış 45 adet şeffaf poşet içerisinde 225 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

MERSİN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:30

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