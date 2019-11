1. Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu başladı Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından 1. Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu 8 Kasım’a kadar sürecek

Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından 1. Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu başladı. 8 Kasım’a kadar sürecek sempozyumda, Mersin’in tarihi değerleri ve bunların ortaya çıkarılarak korunmasına yönelik çalışmalar masaya yatırılacak.

Mersin Valiliği himayelerinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Mersin Ticaret Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Ticaret Borsası işbirliği ile düzenlenen sempozyum Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi. Sempozyuma, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sertaç Özveren, Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



“Mersin limanı, kentin gelişmesinde çok önemli rol oynadı”

Sempozyumun açış konuşmasını yapan Bilim Kurulu Başkanı, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkin Erten, Osmanlı’dan Cumhuriyete mimarlık akımları hakkında bilgiler verdi. Dekan Erten, “Tarsus limanının önemini kaybetmesiyle bölgede gelişmeye başlayan Mersin limanı kentin biçimlenmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Geç Osmanlı döneminde Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinden sonra çıkarılan nizamnamelere göre kentin oluşturulması diğer Osmanlı kentlerinden farklı şekillenmesini sağlamıştır. Ticaret eksenli yapılanan kent; tren garından başlamış ve limana paralel olarak Uray Caddesi üzerinde gelişmiştir” dedi.

Mersin tarihi kent bölgesinin yapılarının bilimsel toplantılarda yeterince ele alınmadığını düşünerek 1. Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu’nu düzenlediklerini belirten Erten, “Şu an tarihi bir yapı olan Uray Kampüsünde eğitim veren fakültemizin bölgeye bir katkısı olması gerektiğine inanıyoruz. Sempozyumun bu manada çok yararlı olacağına inanıyorum” diye konuştu.



“Uray Caddesini yeniden canlandırmalıyız”

Ticaret Borsası Başkanı Özdemir ise Mersin tarihine ışık tutan kurumlara teşekkür etti. Özdemir, “Avrupa’nın her kentinde şehrin en eski yapılarının bulunduğu old city olarak tabir edilen eski şehirleri vardır. Mersin için bu bölge Uray Caddesidir. 1980’lerde Mersin ticaretinin kalbi Uray Caddesinde atıyordu. Bunu bizim yeniden canlandırmamız lazım. Toros Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin Eski Papaz Mektebi olarak tabir edilen binayı alması ve buraya gelmesi çok önemlidir” ifadelerini kullandı.



“En önemli görevlerimizden biri tarihimizi korumaktır”

Göreve geldiği günden beri şehrin merkezindeki tarihe sahip çıkma adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da en önemli görevlerinden birisinin de tarihi evleri korumak olduğunun altını çizdi. Gültak, “2012 yılında belediyemizde koruma amaçlı bir imar çalışması yapılmış, belediye meclisinden geçmiş, Büyükşehir’e gitmiş, oradan da geçmiştir. Fakat 2014 yılında gelen yönetim bu koruma amaçlı imar planını rafa kaldırmış ve kentsel yenileme adı altında yeni bir imar planı çizmiştir. Bu iki plan birbiriyle çakıştığı için ilk plan iptal olmuştur. Ben bu durumu Büyükşehir Belediye Başkanımızla da paylaştım. Koruma amaçlı yapılan imar planını yeniden devreye sokmamız gerektiğini kendilerine ilettim. Aksi takdirde biz bu evlerimizi ve kentimizin tarihini koruyamayız” şeklinde konuştu.



“Sempozyumun gelişerek büyüyeceğine inanıyorum”

Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Korkmazyürek ise Mersin tarihi hakkında bilgiler vererek, şunları söyledi: “5 Kasım 1918’de Atatürk Mersin’e gelmiş ve Birinci Dünya Savaşını kastederek demiş ki, ‘Mersinliler, savaş bizim için bitmedi aslında yeni başlıyor, silahlarınıza sahip çıkınız’. 20 Ocak 1919’da Kuvayi Milliye’nin ilk kurşunu Mersin’de atılmıştır. 1924’te Mersin Vilayeti kurulmuştur. Günümüzde Mersin, çevresiyle birlikte 2 milyondan fazla bir nüfusa erişmiş durumdadır ve Türkiye’nin narenciye alanında deposu konumundadır. Mersin, Türkiye’nin gelişen ve yükselen bir değeridir. 4 üniversitesi ve 60 binden fazla öğrencisi ile birçok ilin nüfusundan fazla dinamik ve genç bir nüfusa sahip. Bu sempozyuma Iğdır, Karabük, Erciyes, Mehmet Akif, Mersin ve Toros Üniversitesi’nden akademisyenler bildirileri ile katıldılar. İlk defa düzenlediğimiz bu sempozyumun ileriki yıllarda gelişerek büyüyeceğine inanıyorum.”



“Çok zengin bir tarihi hazineye sahibiz”

Mersin’in tam bir açık hava müzesi konumunda olduğuna dikkat çeken Vali Su da “Tarsus’tan Anamur’a kadar her yer tarih. Yurt dışından insanlar görmeye geliyor. Tarsus’tan başlarsak, Eshabı Keyf’i görmeyen arkadaşlarımız gitsin görsün. Kur’anı Kerim’de geçen tarihi hadise orada da anlatılıyor. Sean Paul Kuyusu, Bereket Peygamberi Hz. Danyal, Tarihi Ulu Camii, Kırk Kaşık Bedesteni, Tarihi Roma Yolu, Kleopatra Kapısı, Berdan Şelalesi gibi sayamayacağım tarihi yapılar, doğal güzellikler Tarsus’ta yer alıyor. Merkeze doğru geldiğimizde Pompeipolis, Akkale Antik Kenti, Kanlı Divane, Adam Kayalar, Cennet Cehennem Obrukları, Kız Kalesi, Gilindire Mağarası, Anamur’da Anemurium Antik Kenti, Olba Antik Kenti, Uzuncaburç Antik Kenti, bu değerlerin hepsi bizim ilimizde yer alıyor. Yani çok zengin bir tarihi hazineye sahibiz” dedi

Bu tarihi hazineyi ortaya çıkarmak için Mersin’deki kazıları üç aydan bir yıla çıkardıklarını vurgulayan Su, “Ortaya çıkarttığımız eserlerin restorasyonu ile ilgili projeler gerçekleştiriyor, onarımını yapıyoruz. Sonra bunları kendi atmosferine uygun bir kullanım alanına dönüştürmeye gayret ediyoruz. Yaptıklarımız arasında Kiremithane Mahallesi mevcut. Gidip görmenizi tavsiye ederim. Yine merkezde yer alan herkesin bildiği Eski İngiliz Yağ Fabrikası diye bilinen eski tarihi binanın onarım ve restorasyon projelerini yapıyoruz. Bu yılın sonunda bitmesi planlanıyor. Orayı bir sanayi müzesi ve insanların birtakım aktivitelerini gerçekleştirebileceği cazibe merkezi haline getireceğiz. Burada yer alan eski kütüphane binasının onarımını bitirdik. Uray Caddesi üzerinde ciddi bir tarihi bina potansiyeli olduğunu görüyoruz. Biz Mersin Valiliği’nin sunduğu imkanlar dahilinde bunları almaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Özveren, Vali Su’ya teşekkür plaketi takdim etti. Vali Su da sempozyuma destek veren paydaşlara teşekkür plaketlerini verdi.

Plaket töreninin ardından Anahtar Konuşmacı olarak kürsüye çıkan Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, Mersin’in Antik Çağdaki Yerleşimi: Zephyrion Antik Kenti başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

