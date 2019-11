Kadınların 'nar ekşisi' mesaisi

- MERSİN'de, Yörük kadınlarının hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine katkı sağlamak için her yıl kış hazırlıkları kapsamında yaptıkları nar ekşisinin zorlu üretim süreci başladı.

Silifke'de, dalından toplanan narlara sopalarla vurarak elde ettikleri tanelerin suyunu çıkaran Yörük kadınlar, saatlerce kaynatarak hazırladıkları nar ekşisini kilosunu 35 liradan satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Pazara sunulmayan çatlamış narlar, kadınlar tarafından nar ekşisi yapılarak değerlendiriliyor. Özellikle son yıllarda yemek ve salatalara lezzet katmak için tercih edenlerin sayısının artmasıyla sofraların vazgeçilmez aroması haline gelen nar ekşisi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve büyük ilgi görüyor. Nar tanelerini çuvallara koyan kadınlar, ayaklarına çizmeyi giyip ezerek çıkardıkları nar suyunu koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynattıktan sonra soğutarak şişeliyor. Bir kısmını evde kullanmak için ayıran ev hanımları, ihtiyaç fazlasını ise paraya dönüştürüyor.

'OLDUKÇA ZAHMETLİ'

Ev hanımı Songül Sarıkaya, nar ekşisi hazırlamanın çok zahmetli olduğunu belirterek, "Çatlamış narları eve getirip tanelerini ayıklıyoruz. Hazırladığımız sopalarla içindeki taneleri tek tek çıkartıyoruz ve ayaklarımıza çizmeleri giyip suyunu çıkartıyor daha sonra kazanlara koyarak odun ateşinde saatlerce koyulaşıncaya kadar kaynatıyoruz. Bu işlem diğerlerinden daha zor. Çünkü nar suyu çok kaynattıkça kazandan taşar. O nedenle sürekli su kabağından hazırlanan kevgirlerle savurmak gerekir. Savururken, çıkan köpüğü atmalısınız yoksa ekşiniz kekre ve lezzetsiz olur. Bu nedenle bu işlem 5-6 saat sürebilir ve bu süre içinde başından ayrılamazsınız" dedi.

500-700 KİLO ARASINDA SATIYOR

Yılda yaklaşık 500-700 kilo arasında nar ekşisi sattığını da kaydeden Sarıkaya, Kıbrıs´tan İstanbul´a, pek çok yere kargo ile nar ekşisi sattığını da vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bizim yaptığımız ürünün temizliğini bilen arkadaşlarım, dostlarım var. Biliyor ki biz kendimiz yiyecekmiş gibi temiz ve titizlikle yaparız. Bu nedenle her geçen yıl müşterim artıyor. Suyu sıkılmış çekirdekleri de kurutup un haline getiriyoruz. Nar kabuklarını da kuruturuz kışın öksürük için kaynatır içeriz. Şimdilerde ise meyveyi taze tüketirken içindeki acı olan özleri de yeriz. Çünkü antioksidan doludur ve kalp damarlarını açtığı söyleniyor. Biz narı her türlü tüketiyoruz."



