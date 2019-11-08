Mersin'de bozuk yollar asfaltlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesine bağlı Camili ve Civanyaylağı mahallelerinin bulunduğu bölgede bulunan taş ocaklarına gidipgelen tır ve ağır tonajlı araçlar nedeniyle yaşanan asfalt sorununu çözdü.

Bölge sakinleri, Camili Mahallesi’ni kullanan araçlar nedeniyle yaşanan sorunun çözümü için Büyükşehir Belediyesi’ne asfalt talebinde bulundu. Bu talebi dikkate alan Büyükşehir ekipleri, çalışmalara başladı. Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlanan yol sayesinde artık yerleşim bölgesinden geçen tırlar ve ağır tonajlı araçlar, hem yolda bozulmalara neden olmayacak hem de bu yeni güzergah sayesinde mahalle içi trafiğe karışmadan alternatif yoldan geçiş yapabilecek. Tırların ve ağır tonajlı araçların geçmesi için vatandaşların kullandığı ana yolun 200 metre yakınından, yola paralel olarak ilerleyen alternatif yolda ekipler, bin 800 metre sıcak asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanan yolun tamamlanmasıyla sorunu çözülen mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

MERSİN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

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