Toroslar, 'geleceğe nefes' olacak

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabilmek için ilçede ağaçlandırma çalışması gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağı ‘Geleceğe Nefes’ adlı proje Toroslar’da da hayat bulacak. 11 Kasım’da saat 11.11’de aynı anda 11 milyon fidanın dikileceği etkinlik kapsamında Toroslar Belediyesi de farklı cinslerde olmak üzere toplam 500 adet fidan dikimi yapacak. Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan alanda gerçekleştirilecek etkinlik ile Toroslar’dan da farkındalık oluşturulacak. ‘Daha yeşil ve yaşanılabilir bir Toroslar’ hedefiyle çalışmalarını sürdüren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, başlatılan bu projenin başta ülke olmak üzere tüm dünya için örnek teşkil edeceğini kaydederek, ilçedeki tüm kurum, kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ve vatandaşları fidan dikimi için davet etti. “Toroslar’ın bugünleri kadar yarınlarını da önemsiyoruz” diyen Yılmaz, “Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras, dikeceğimiz fidanlar olacak. 81 ilde aynı anda gerçekleştirilecek olan bu anlamlı çevre seferberliğine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Toprakla buluşturacağımız fidanlara hep birlikte can suyunu vereceğiz” dedi.

Çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmek istediklerini belirten Yılmaz, çevreyi ve doğayı korumak, çocuklara ağaç sevgisini ve çevre bilincini aşılamak adına bu projeye dahil olduklarını söyledi. Yılmaz, "Ağaç, dünyadaki hayatın sağlıklı devam etmesi için önemli bir yapı taşıdır. Aldığımız temiz havayı, içtiğimiz suyu doğa üretiyor. Bu yüzden gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir dünya bırakabilmek için ağaçları korumalı ve daha çok ağaçlandırma çalışmalarına önem vermeliyiz. Küresel ısınma denilen bir gerçekle de karşı karşıyayız. Bununla mücadele etmenin en önemli yollarından bir tanesi ağaç dikmektir" şeklinde konuştu.

MERSİN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

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