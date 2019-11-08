Gültak: “Engelli çocuklarımıza yapılan hareket hiçbir değerimize sığmaz” Aksaray Mehmetçik İlkokulunda otizmli çocukları yuhaladığı iddiası Akdeniz Belediye Meclisine de taşındı Başkan Gültak: “Eğer iddialar doğruysa yapılan aymazlıktır”

– Aksaray’da Mehmetçik İlkokulunda, bazı öğrenci velilerinin otizmli çocukları yuhaladığı iddiası Akdeniz Belediye Meclisine de taşındı. Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Eğer iddialar doğruysa yapılan aymazlıktır. Engelli çocuklarımıza yapılan bu hareket; insani, vicdani, dini, ahlaki hiçbir değerimize sığmaz” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısı ikinci birleşimi, Gültak başkanlığında yapıldı. Belediye konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, otizmli çocukların yuhalandıkları iddiası ile İstanbul’da 4 kardeşin siyanür içerek intihar etmeleri de gündeme geldi.



“Otizmli çocuklarımızı yuhalayanları kınıyorum”

Meclis toplantısında, Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulunda, bazı öğrenci velilerinin otizmli öğrencileri yuhaladıkları iddiasını gündeme getirdi. Bunun üzerine konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, otizmli çocukları yuhalayanları kınadı. Gültak, “İnsan otistik olabilir veya farklı bir engelli olabilir. Hiç kimse sağlığının ne olacağını bilemez. Bugün sağlıklıyız ama az sonra şu kapıdan çıkarken engelli kalabiliriz. İnsana, yaratandan dolayı saygı duyulmalıdır. Eğer iddialar doğruysa yapılan aymazlıktır. Engelli çocuklarımıza yapılan bu hareket; insani, vicdani, milli, dini, ahlaki hiçbir değerimize sığmaz” ifadelerini kullandı.



“Sevgi her şeyi çözer”

“Ne olursa olsun, kim olursa olsun insanı sevmek, hepimizin ortak değeridir. Fakat maalesef bazı insanlarda arızalar çıkabiliyor” diyen Gültak, şöyle devam etti: “Bizim çocuklarımız da torunlarımız da otistik olabilir. Ama onları seveceğiz, onlara sevgimizi vereceğiz. Sevgi her şeyi çözer. Yeter ki onlara sahip çıkalım. Bu konuda bir program da yapalım. Otizmli çocuklarımızı ParkBahçeler Müdürlüğümüze ait fidanlıkta tekrar misafir edelim. Meclis üyelerimiz de çocuklarımızla beraber olsun. Bunu en kısa zamanda yapalım.”

Gültak, engelli bireylere karşı farkındalık oluşturmak ve empati kurmak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçireceklerini de söyledi.



“İnsanımıza ‘paylaşmayı’ yeniden öğretmemiz lazım”

Başkan Gültak, yine meclis üyelerinin gündeme getirdiği; İstanbul’da 4 kardeşin maddi sorunlar nedeniyle siyanür içerek intihar ettiği acı olayla ilgili olarak da konuştu. Meselenin sadece ekonomik olduğunu düşünmediğini belirten Gültak, “Biz değerlerimizi korursak insanlarımız ölmez. Eğer biz ahlakımıza, değerlerimize sahip çıkarsak ülkemizde de dünyada da insanlar açlıktan ölmez. Sorun, ahlaki değerlerin biraz kaybıdır. Komşu komşusuna sahip çıkarsa sorun kalmaz. Kapitalizmin ve emperyalizmin aşıladığı sistem nedeniyle kardeşliği, barışı, paylaşmayı unuttuk. Mesele sadece maddi değil, ahlaki ve insanidir. Bu değerlerimizi yeniden kazandığımızda ben inanıyorum ki, dünyada, ülkemizde yoksul, aç insan kalmayacaktır. Devletimiz de bu konuda mücadele ediyor. Fakir, kimsesiz, yaşlı ve engelli insanlarımız için birçok yeni kanun ve düzenleme çıkarıldı. Ama mesele sadece ekonomik değil, daha çok ahlakidir. Halkımıza, insanımıza ‘paylaşmayı’ tekrar öğretmemiz lazım” diye konuştu.



“Amacımız, insanlarımıza hizmet üretmek”

Toplantıda komisyonlardan gelen tüm raporlar ise meclisten oybirliği ile geçti. Başkan Gültak, belediye meclisinde yaşanan uyum dolayısıyla tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, “Hepimiz kardeşiz. Aynı çatı altında siyaset üretiyoruz. Amacımız, gençlere, çocuklara, ihtiyarlara, kadınlara hizmet üretmek. Aynı fikirde olmak zorunda değiliz ama hepimiz kardeşiz, Adem ile Havva’nın çocuklarıyız. Tek amacımız Akdeniz’e, Mersin’e ve vatandaşlarımıza hizmet etmek. Fitnenin, fesadın giderilmesinin en güzel yolu da bir araya gelmek, tartışabilmek ve güzel fikirleri hep birlikte ortaya çıkarabilmektir” dedi.

MERSİN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

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