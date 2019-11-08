Tollu'dan lösemi hastası çocuklara moral

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemi hastası çocukları hastenede ziyaret ederek, "Sadece bir hafta değil her zaman çocuklarımızın yanında olmalıyız" dedi.

Tollu, Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu. Çocuklarla tek tek ilgilenen ve yakın ilgi gösteren Tollu, çeşitli hediyeler verdi, küçük bir umudun bile tedavinin olumlu sonuçlanmasına katkısı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Tollu, "28 Kasım tarihleri arasında Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Biz öncelikle bütün hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Belki bir gülümseme, bir küçük umudun bu çocuklarımızın tedavilerinin olumlu sonuçlanmasına katkıda bulunacağını biliyoruz. Bizde bugün çocuklarımıza moral vermek için onları ziyaret ettik. Çocuklarımızın bir nebzede olsa gülümsemelerine vesile olduk" diye konuştu.

Etkinliklerin haftayla sınırlı kalmaması gerektiğini de aktaran Başkan Tollu, tedavi gören çocukların durumuyla ilgili ailelerden bilgi aldı.

MERSİN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:43

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