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Seçer: "Çatı tipi güneş enerjisi için teşvik çalışmaları yapıyoruz"

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından gerçekleştirilen 8. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi’ne katıldı.
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Seçer, protokol üyeleri ile birlikte güneş enerjisi ile çalışan projeleri inceledi. Mersin’de eğitim veren lise ve üniversitelerin öğrencileri tarafından yapılan Uzaktan Kumandalı 'Mayın Aracı, 'Pişirim Fırını', 'Güneş Enerjisi ile Şarj Edilen Araba', 'Güneş Enerjisi ile Çalışan Tekne', 'Güneş Enerjisi ile Yer Altı Suyu Çıkarma' gibi projeleri inceleyen Seçer, öğrencilerden projelerin yapılış aşaması ve amacı ile ilgili bilgi aldı. Etkinlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye ve Mersin için önemine dikkat çeken Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak enerji verimliliğine dayalı çalışmalar yaptıklarını belirtti. Seçer, “Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ olarak bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Kullandığımız motorlardan klimalara, ışıklandırma sistemlerine kadar enerji verimliliğine özen gösteriyoruz. Güneş enerjisinden faydalanma açısından akıllı duraklar ve akıllı sokak aydınlatmaları, kurumumuzun ısıtma ve soğutma sistemi konularında da çalışmalarımız sürüyor. Yeni kurduğumuz Temiz Enerji Şube Müdürlüğü de bu konuda yaptığımız önemli bir çalışma” dedi.
Enerjinin dünyanın en önemli konusu olduğunu ifade eden Seçer, Türkiye’nin bütçesinin önemli bir kısmını enerji giderlerine ayırdığını belirtti. Seçer, Türkiye’nin enerjisini kendisi ürettiği takdirde, dış ticaret açığını büyük ölçüde kapatabileceğini vurgulayarak, “Eğer bir belediyeyi ya da ülkeyi yönetiyorsak, bütçemizin önemli bir kısmını enerji giderleri için harcıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, her ay elektrik ve yakıt faturası olarak yaklaşık 12 milyon lira fatura ödüyor. Bu son derece yüksek bir rakam. Su ve kanalizasyon idaresi 110 milyon lira gibi çok önemli bir rakama ulaşıyor. Bizim çok önemli tedbirler almamız gerekiyor. Ülke açısından da bu böyle. Türkiye, sürekli dış ticaret açığı veren, ihracatı daima ithalatının altında kalan bir ülke. Ama eğer enerji ithalatı yapmazsa, dengeyi kurar ve dış ticaret açığını ortadan kaldırır” dedi.
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğini ifade eden Seçer, "Son zamanlarda hem hidroelektrik santralleri, hem güneş enerjileri ve rüzgar enerjilerinin bazı teşviklerle tesisleşme oranı yükseldi ama buna mukabil, Türkiye hala elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 82’sini doğalgaz, hidrolik ve diğer yakıt kaynaklarından karşılıyor. Yani yenilenebilir enerji oranı hala yüzde 15’lerde. Bu çok düşük bir oran. Türkiye gibi önemli güneşlenme süresine sahip bir ülkede, elektrik üretiminde güneş enerjisinden faydalanma oranımız çok düşük. Buradan yola çıkarak Mersin’i değerlendireceğiz. Güneş kenti Mersin’de güneş enerjisi ile ilgili bir sempozyum yapıyoruz. Bizim bölgemiz güneş bölgesi. Yıllık güneşlenme oranı 320 günü buluyor. Kalite olarak da güneş ışınları son derece verimli. Buna rağmen Mersin’de güneş enerjisi kurulu gücü az. 130 güneş enerjisi santrali var ve 100 megavat civarında kurulu güce sahibiz. Bunlar son derece yetersiz rakamlar" diye konuştu.
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, enerji üretebilmek adına önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Seçer, “Güneş enerjisi kooperatifi kurma çalışmalarını önemsiyoruz. Bu konuda çalışma yapacak tüm kurum ve kuruluşları desteklemeye hazırız. Özellikle yeni nesil binalarda çatı tipi güneş enerjileri konusunda teşvik yapılması gerektiğini düşündük ve bu binaların yapılması aşamasında ruhsatlandırma bölümünde teşvik olabilecek bazı cazibe alanları oluşturmak için arkadaşlarımız çalışmalar yapıyor. Yeni kurduğumuz Temiz Enerji Şube Müdürlüğü de bu konuda yaptığımız önemli bir çalışma. 12 farklı noktada çatı tipi güneş enerjisi sistemi oluşturmak için toplamda 8 megavatlık çalışmamız sürüyor. Gülnar ve Çamlıyayla’da güneş enerjisi santrali yapımı çalışmaları devam ediyor. Burada da 5 megavatlık kurulu bir gücümüz olacak" ifadelerini kullandı.
MESKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki enerji verimliliğine dayalı çalışmalardan da bahseden Seçer, “Diğer taraftan MESKİ Genel Müdürlüğü’nün önemli bir çalışması Scada çalışması. Burada bütün faaliyetlerimizi dijital ortama dökmek istiyoruz. Bir tuşla birçok konuya müdahale etmek istiyoruz. Tamamen güneş panelleri ile çalışıyor. Yine ARGE birimimiz ayrıca jeotermal konusunda önemli girişimlerde bulundu. Çalışmalarımızı enerji verimliliği üzerine yapıyoruz. Para ödeyerek aldığımız enerjiyi kendi bünyemizde, kendi olanaklarımızla, kendimiz nasıl üretiriz bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

MERSİN

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:43
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