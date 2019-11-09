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Mersin Büyükşehir’in arama-kurtarma köpekleriyle engelli çocuklara terapi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Çocukların Yoldaşı Terapi Köpekleri" etkinliğinde, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın K9 aramakurtarma köpekleri Alen, Clan ve Chow ile engelli bireyler keyif dolu bir gün geçirdi.

Mersin Büyükşehir’in arama-kurtarma köpekleriyle engelli çocuklara terapi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Çocukların Yoldaşı Terapi Köpekleri” etkinliğinde, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın K9 aramakurtarma köpekleri Alen, Clan ve Chow ile engelli bireyler keyif dolu bir gün geçirdi.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde “Çocukların Yoldaşı Terapi Köpekleri” etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesinin, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması, engelli bireylerin hayvanlarla zaman geçirmeleri amacıyla gerçekleştirdi hayvan destekli terapi etkinliğinde otistik ve down sendromlu çocuklar, köpeklere yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın, Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu ile 100 öğrenci ve aileleri katıldı.
Etkinlikte İtfaiye Dairesi Başkanlığı K9 aramakurtarma köpekleri mini bir gösteri yaptı. Hayvan korkusu olan çocukların korkularını da azaltmaya yönelik düzenlenen etkinlik sayesinde hem aileler hem de engelli bireyler mutlu bir gün geçirdi. Gösteride, köpekler aramakurtarma ve deprem anında neler yaptıklarını canlandırdı.

Köpekler, çocukların ilgi odağı oldu
İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda köpek bakımından sorumlu olan, görme engelli Murat Kurtalan, Çin Aslanı cinsideki Chow isimli köpeği, Köpek Eğitim Uzmanı Tufan Karagöl Alman çoban köpeği cinsindeki Alen isimli köpeği ve Köpek Eğitim Uzmanı Kemal Büyükoğlu da Hollanda çoban köpeği cinsindeki Clan ile güzel ve keyifli bir gösteri sergiledi.
Gösteri sonunda engelli bireyler, Alen, Clan ve Chow ile bol bol fotoğraf çektirip, onları doyasıya sevdi. Terapi etkinliğinde çocuklar köpek korkularını da yendiler.

“Bugünkü atmosfer ve katılımcılar süperdi”
Köpek Eğitim Uzmanı Tufan Karagöl, yaptığı açıklamada, “Biz burada otistik ve down sendromlu çocuklar ile beraber eğitimler yapıyoruz. İnsanların köpekle yaşamasının ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Belediyemizin kendi yerleri var. Birçok okulda gösteriler yapıyoruz. Köpekle insanın ne kadar önemli bir yerde olduğunu anlatıyoruz. Sağ olsun katılımcılar da çok fazla. Arama kurtarma köpeği ile gösteri yaptık. Bugünkü atmosfer süperdi. Katılımcılar süper. Öğrencilerin, çocukların gülmesi, inanın bize her şeye bedel oluyor” dedi.

“Sevgi her kapının anahtarı”
Görevli Murat Kurtalan da “Parayla satın alınamayacak şeylere sahibiz. Bunun da anahtarı kesinlikle sevgi. Sevgi, her kapının anahtarı olduğu gibi eğitim şart diyoruz. Köpeklerle aramızdaki bağı sevgi üzerine kuruyoruz. Sevgi ile açılan her kapının terapi maksadında gönülleri fethedeceğini biliyoruz. O yüzden buradaki etkinlikte çok güzel bir enerjiye sahip olduk. Onlara ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Çocuklarımızı hem hayvanlarla kaynaştırdık, hem de terapisel bir etkinlik yaptık”
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Fizyoterapisti Bilge Yıldırım ise “Hayvan destekli terapi yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Özellikle otizmli çocuklarda iletişim konusunda kanıtlanmış çok fazla faydası var. Biz bugün burada çocuklarımızı hem hayvanlarla kaynaştırdık hem de terapisel bir etkinlik yaptık. Etkinliğimiz çok verimli oldu. Çoğu dokunamayan, korkan çocuğumuz bile çok güzel tepkiler verdiler” ifadelerine yer verdi.

“İlk defa bir köpeği sevdim”
Gösteriyi ilgi ile izleyen çocuklardan Merve Çağla Erdoğan da “Bugün burada çok eğlendim. İlk defa bir köpeği sevdim. Bazen köpeklerden korkuyorum ama bugün korkmadım. Eğlendim. Çok sevdim. Etkinliğin tekrarlanmasını isterim” ifadelerini kullandı.

MERSİN

09 Kasım 2019 Cumartesi

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