Tarsus İncirgediği’nde Atatürk anıldı

Tarsus‘un İncirgediği Mahallesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81’inci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Atatürk, insanlara ne düşüneceğini değil, nasıl düşüneceğini öğretti. Mustafa Kemal Atatürk’ü anladığımız zaman eğitimi, sanayiyi ve üretimi de anlamış oluyoruz” dedi.

Toroslar Kültür ve Sanat Evi Kurucusu, Halk Bilimcisi Halil Atılgan tarafından İncirgediği Mahallesinde düzenlenen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinliğine Tarsus Belediyesi ile Adana’nın Karaisalı Belediyesi de destek verdi. Etkinliğe, Karaisali Kaymakamı Mehmet Kaya, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Karaisali Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Bozdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti bizlere altın tepsinde sunulmadı. Bu ülke kurulurken acı, kan ve gözyaşı vardı. Mustafa Kemal Atatürk, yalnız uçan bir kartal değildi. Elbette Ulu Önder Atatürk’e çok borçluyuz. Çok değerli silah arkadaşları vardı. Çok değerli cumhuriyetin fedaileri vardı; Mahmut Esat Bozkurt, Şükrü Saraçoğlu ve Dr. Reşit Galip gibi. Bugün Mustafa Kemal Atatürk dediğimiz zaman aklımıza bağımsızlık, egemenlik, sosyal, laik ve hukuk devleti gelir” diye konuştu.

Atatürk’ün, insanlara ne düşüneceklerini değil, nasıl düşüneceklerini öğrettiğini ifade eden Bozdoğan, “Ülkemizde 1925 yılında yumurta satılarak şeker fabrikaları kuruldu. Yine 1925’de Kayseri’de uçak fabrikasının temelleri atıldı. 1935 yılında da 5’inci sanayi planı ortaya konuldu. 1937 yılına geldiğimizde dünyada 5 tane uçak üreten ülkeden biriydik. Mustafa Kemal Atatürk’ü anladığımız zaman eğitimi, sanayiyi ve üretimi de anlamış oluyoruz. Bu ülke her zaman bağımsız kalacaktır ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında cumhuriyetin fedaileri hiçbir zaman ölmeyecektir, sonsuza kadar yaşayacaktır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve özlemle anıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından emekli öğretmenler okudukları ağıt ve şiirlerle Mustafa Kemal Atatürk’ü andı. Bunun yanı sıra konuklar, Halil Atılgan tarafından oluşturulan Kültür ve Sanat Evini de ziyaret etti. Program, zeybek oyun gösterisi ile TRT sanatçılarının müzik dinletisi de yer aldı.

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