Mersin´de Atatürk saygı ve özlemle anıldı

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ULU önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Mersin'de de törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk´ü Anma Günü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su´nun tören mangasını selamlamasıyla başlayan törene Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanı dışında bulunan bazı kişiler, araçlarından inerek, saygı duruşuna geçti. Anma programları Mersin Kültür Merkezi´ndeki etkinliklerle devam etti.



MERSİN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:45

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