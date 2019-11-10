Öğrenciler, Atatürk´ü sevdiği şarkılarla andı

MERSİN´de lise öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü ölümünün 81´nci yıl dönümünde, en sevdiği şarkılarla andı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye´nin dört bir yanında olduğu gibi Mersin´de de çeşitli etkinliklerle anıldı. Anma etkinlikleri kapsamında Tevfik Sırrı Gür Lisesi öğrencileri program düzenledi. Okul bahçesinde düzenlenen programa öğrencilerin aileleri de katıldı. Hazırlanan program kapsamında 'Atatürk´ün sevdiği şarkılar' ve 'Tarihlerle Atatürk´ün hayatı' adlı iki etkinlik düzenlendi. 20 öğrenciden oluşan koro, Atatürk´ün sevdiği 4 eseri piyano eşliğinde seslendirdi. 170 öğrencinin yer aldığı etkinlikte, ayrıca şiirler de okundu. Yaklaşık bir saat süren etkinlik büyük beğeni gördü.
MERSİN
10 Kasım 2019 Pazar
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