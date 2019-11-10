Göksu Nehri'nde kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı

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Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atlayarak kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir hafta önce Atatürk köprüsü üzerinden Göksu Nehri'ne atlayarak suda kaybolan Erten Ş.'nin (38) bulunması için devam eden arama çalışmaları 7. gününde sonuç verdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, itfaiye, polis, jandarma ve diğer kurtarma birimlerinin sürdürdüğü çalışmalar sonunda, şahsın cesedine, atladığı yerden yaklaşık 600 metre mesafede ulaşıldı. Şahsın cesedi, ekipler tarafından sudan çıkarılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

MERSİN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:45

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