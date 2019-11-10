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Mezitli’de 7’den 77 herkes Atatürk'ü andı

İHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde de törenle anıldı.

Mezitli’de 7’den 77 herkes Atatürk'ü andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde de törenle anıldı.
Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önünde toplanan yüzlerce kişi, 81 yıl önce ebediyete intikal eden Atatürk’e saygılarını sundu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Atatürk Anıtına çelenk konuldu ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirildiği törende saatler 09.05’i gösterdiği anda adeta hayat durdu. Siren seslerine otomobiller de kornalarıyla destek verdi. Saygı duruşu boyunca araçlarda hareket etmeyerek Atalarına saygılarını gösterdiler.
Atatürk’ün ölümünün 81. yıldönümünde Mezitli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi’nde de bir tören düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, minikler Atatürk sevgilerini şarkılar, şiirler ve resimlerle dile getirdi. Her sınıfın ayrı ayrı Atatürk resimleriyle dolu tablo hazırladığı anmada, miniklerin Atatürk için düşüncelerini dile getiren mektuplarına da yer verildi.
Törene katılan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Atatürk sevgisiyle dolu çocukları gururla izlediğini ifade ederek, “Atatürk’ü her zaman sevgiyle ve saygıyla anmaya devam edeceğiz. Anarken aynı zamanda anlamaya da devam edeceğiz. Anladıkça ne büyük işler başardığını daha yakından görüyoruz. Çanakkale’de, Kocatepe’de, İnönü’de, Dumlupınar’da kurtuluş mücadelesi ile düşmanı nasıl yendiğini bileceğiz ve bu büyük devrimciyi çocuklarımıza iyi anlatmamız gerekiyor. Türkiye’nin aydınlık yarınları sizlerle ve bu çocuklarla birlikte olacak” dedi.

MERSİN

10 Kasım 2019 Pazar

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