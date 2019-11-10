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Mersin'de 'İcra ve İflas Hukukunda Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar' semineri düzenlendi

İHA

Mersin Barosu tarafından düzenlenen 'İcra ve İflas Hukukunda Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar' konulu seminerde avukatlara, icra hukukunda iflas ve konkordatoda uygulamadan kaynaklanan sorunlar anlatıldı.

Mersin'de 'İcra ve İflas Hukukunda Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar' semineri düzenlendi

Mersin Barosu tarafından düzenlenen ‘İcra ve İflas Hukukunda Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar’ konulu seminerde avukatlara, icra hukukunda iflas ve konkordatoda uygulamadan kaynaklanan sorunlar anlatıldı.
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Değnekli ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi Üyesi Dr. Cemal Fazıl Karakaş’ın sunumuyla, Mersin Barosu Konferans Salonunda gerçekleşen seminere, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, Genel Sekreter Adnan Günbay, avukatlar, stajyer avukatlar ve farklı meslek grupları katıldı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Yeşilboğaz, “Mesleki eğitimler, olmazsa olmazımızdır. Meslektaşlarımızın bilgiye erişimi için baromuzun tüm imkanlarını kullanıyoruz. Mersin Barosu olarak, rekabet ortamının çok fazla hayatımıza girmiş olduğu, bilginin çok fazla paylaşıldığı ve çok fazla değiştiği bugünlerde, bilgiye erişimi size en hızlı bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Bu rekabet ortamında sizleri biraz daha ön plana çıkarmak istiyoruz. Seminerin düzenlenmesinde emeği geçen yönetim kurulu üyesi meslektaşlarımıza ve değerli panelistlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Prof. Dr. Adnan Değnekli ise sunumunda, icra hukukunda uygulamadan kaynaklanan sorunlar, ilamsız icra ile ilgili sorunlar, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipten kaynaklanan sorunlar hakkında bilgiler verdi. Değnekli konuşmasında, “İcra ve İflas Kanununda bir değişiklik düşünülüyor. Kanunun tamamının değiştirilmesi için bir çalışma var. Bu komisyonda biz de görevliyiz. Çalışmaları büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle kamuoyuna açıklanacak ve değerlendirmeye açılacak” ifadelerini kullandı.
"4 yılda 12 konkordato dosyası gelmişti"
İflas ve konkordatoda uygulamadan kaynaklanan sorunlar hakkında bilgiler veren Dr. Cemal Fazıl Karakaş, “Önceden iflas ve konkordato ile karşılaşmıyorduk. Ekonominin zor şartlara girdiği dönemdeler, iflası fazlasıyla gözlemlemeye başladık. 8 yıl kadar 19 hukukta, 4 yıl kadar da Yargıtay 23. Hukuk Dairesinde iflaskonkordato sıra cetveli, iflas erteleme dosyaları okudum. 4 yıl içinde 23. Hukuk Dairesine toplam 12 adet konkordato dosyası gelmişti” şeklinde konuştu.
Seminerin ardından Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve Genel Sekreter Adnan Günbay, panelistlere teşekkür ederek plaket takdim etti.

MERSİN

10 Kasım 2019 Pazar

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