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Dünya Erkekler Bocce Şampiyonası sona erdi

DHA

MERSİN'de 6 farklı kategoride düzenlenen ve 21 ülkeden 120 sporcunun katıldığı Dünya Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlanırken, Türkiye Milli Takımı rölede Mehmet Can Yakın-Burak Altay ikilisi ile 3'üncü oldu.

MERSİN'de 6 farklı kategoride düzenlenen ve 21 ülkeden 120 sporcunun katıldığı Dünya Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlanırken, Türkiye Milli Takımı rölede Mehmet Can Yakın-Burak Altay ikilisi ile 3'üncü oldu.
Toroslar Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Toroslar Bocce Salonu'ndaki final müsabakalarını Uluslararası Bocce Federasyonu Başkanı Frederic Ruis, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ile sporseverler izledi.
Final karşılaşmalarında sporcular, 'altın nokta', 'tekler', 'kombine´, 'röle´, 'çiftler' ve 'basamak´ kategorilerinde en iyi skoru elde edebilmek için mücadele etti. Röle yarı finalinde İtalya ile karşılaşan Mehmet Can Yakın ve Burak Altay'dan oluşan milli takım, rakibine 52-48 yenilerek Hırvatistan ile 3'üncülüğü paylaştı
Dereceye giren sporculara madalyalarını Uluslararası Bocce Federasyonu Başkanı Ruis, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Türkmen, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Kaymaz verdi.
Türkiye'nin de aralarında olduğu 21 ülkeden 120 sporcunun katıldığı şampiyonada altın noktada, İtalyan Matteo Mana 1'inci, Solvenyalı Davor Janzic 2'nci olurken, Sırp Milos Milakovic ile Şilili Rodolfo Galvez ise 3'üncülüğü paylaştı.
Teklerde ise Hırvatistanlı Marin Cubela 1'inci, Arjantinli Guellermo Montomerlo 2'nci sırada yer aldı, 3'üncülüğü ise Tunuslu Mohamed Chouchane ile Monakolu Nicolas Laugier elde etti.
Kombinede ise Arjantinli Nicolas Pretto 1'inci, Slovenyalı Dejan Tonejc 2'ncilik kürsüsüne çıktı, Tunuslu Achref Zouaoui ve Sırbistanlı Srdan Butorac 3'üncü oldu.
Röle kategorisinde Slovenyalı Ales Borcnik-Anze Petric 1'inci, İtalyan Mauro Roggero-Emanuele Ferrero 2'nci, Türkiye Milli Takımı'ndan Mehmet Can Yakın-Burak Altay ile Hırvatistan'dan Darijan Zivolic-Bruno Kraljic 3'üncülük madalyasını aldı.
Çiftler kateforisinde ise Monako'dan Nicolas Laugier-Garcia Anty 1'inci, Arjantinli Pablo Apez-Nicolas Pretto 2'nci, Sırbistan'dan Milos Milakovic-Srdan Butorac ile Faslı sporcular Mohamed El Guamouss-Ali El Majdaoui 3'üncü oldu.
Basamak kategorisinde, Hırvat Darijan Zivolic 1'inci, Arjantinli Lucas Hecker 2'nci, İtalyan Mauro Roggero ile Avustralyalı Daniel Samsa 3'üncülüğü elde etti.
"12 ÜLKE KÜRSÜYE ÇIKMA BAŞARISI GÖSTERDİ"
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Türkiye'nin organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptığı belirterek, "Şampiyonaya katılan ülkelerin en iyi sporcuları madalya almak için mücadele ettiler. İlk kez kotalı bir Dünya Şampiyonası organizasyonu düzenlendi. Bu organizasyona dünyadan kıtalararası seçilerek gelen, her kıtanın en iyi ilk 4'ünün yer aldığı, her kategoride 16 oyunla madalya mücadelesi verdiler. Mücadele çok renkli geçti. Özellikle kıtasal kotalı ilk organizasyon olması nedeniyle de, organizasyonun spor kalitesi en üst düzeydeydi. Bu da sonuçlara yansıdı. İlk kez bütün kategorilerde madalyalar farklı ülkelere dağıldı. Sonuç itibarıyla 12 farklı ülke kürsüye çıkma başarısı göstererek, 6 kategoride 5 farklı ülke de altın madalya aldı. İlk kez bu denli ülkeler arasında madalyaların dağıldığına tanık olduk. Biz de milli takım olarak iyi bir mücadele gösterdik" dedi.
Organizasyona ev sahipliğini yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da, şampiyonanın ilçede yapılması nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Kadınlar Bocce Şampiyonası'nda milli takımımız şampiyon oldu; Toroslar'da bunu yaşamak çok büyük bir mutluluk. Biliyorsunuz 1'incisi belli kategorilerde Fransa'da olmuştu, 2'nci Türkiye'de oldu. Mersinimizin, Toroslarımızın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapması bizi mutlu etti. Devamını diliyoruz, biz de elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Müsabakalardan genel ve detay
- Sevinen sporcular ve yöneticiler
- Tribündeki izleyicilerden genel ve detay
- Federasyon Başkanı Mutlu Türkmen ödül verirken
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ödül verirken
Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ile röportaj
Federasyon Başkanı Türkmen ile röportaj

MERSİN

10 Kasım 2019 Pazar

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