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Seçer, Toroslar'daki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve geldiği 7 ay içerisinde bankalardan 1 lira dahi faiz ödeyip, borç almadıklarını belirterek, "Çünkü israfı ve gereksiz harcamaları ortadan kaldırdık. Önemli bir tasarruf sağladık. 'Tasarruf sağladık' derken hizmetlerden vazgeçtik, hizmetleri yapmıyoruz da onun için harcamalarımız düştü değil. Olsa da olur, olmasa da olur, hatta olmasa da iyi olur dediğimiz harcamaları ortadan kaldırdık" dedi.

Seçer, Toroslar'daki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "7 ayda bunca hizmeti borç almadan yaptık"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve geldiği 7 ay içerisinde bankalardan 1 lira dahi faiz ödeyip, borç almadıklarını belirterek, "Çünkü israfı ve gereksiz harcamaları ortadan kaldırdık. Önemli bir tasarruf sağladık. 'Tasarruf sağladık' derken hizmetlerden vazgeçtik, hizmetleri yapmıyoruz da onun için harcamalarımız düştü değil. Olsa da olur, olmasa da olur, hatta olmasa da iyi olur dediğimiz harcamaları ortadan kaldırdık" dedi.
Seçer, Toroslar ilçesindeki mahalle muhtarları ile bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Başkan Seçer toplantıda, eğitimden sosyal hizmetlere, yolasfalt çalışmalarından sağlığa, kadınların sosyal yaşama katılımlarını daha aktif hale getiren çalışmalardan tarıma, park ve bahçelerden kültürel etkinliklere, sağlıktan MESKİ’de gerçekleştirilen hizmetlere kadar kısa sürede hayata geçirilen hizmetleri ve bundan sonra yapmayı planladıkları projeleri anlattı.
“67 mahallemizin sorunlarını değerlendireceğiz”
Toroslar’da görev yapan 67 muhtardan neredeyse tamamına yakınının toplantıya katılım sağlamasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Seçer, “Toroslar ilçemizde 67 muhtarımız var. Hepinize müteşekkirim. 2 mazeretli, 1’de ulaşılamayan muhtarımız var ama 64 muhtarımız burada. Bu bir şeyi gösteriyor, hepiniz işinizi ciddiye alıyorsunuz. Burada Toroslar ilçesini konuşacağız. 67 mahallemizin sorunlarını değerlendireceğiz. Bugüne kadar yapılanları, bundan sonra sizlerin isteklerini, arzularını, bizim geri kaldığımız, eksik kaldığımız tarafları konuşacağız. Gelişen toplumlara bakın. Bugün dünyada gıpta ile baktığımız ülkelere bakın. Son derece disiplinli ülkelerdir. Son derece işini ciddi yapan insanlardır. Aldığı sorumluluğu, görevi yerine getiren insanlardır ve bu insanlar bugün o toplumları, o ülkeleri dünyada saygın noktalara getirmiştir. Biz de bu yolda gideceğiz" diye konuştu.
Seçer konuşmasında, eğitim alanında hayata geçirilen çalışmalardan, spor alanında gerçekleştirilen hizmetlerden, sosyal hizmetler konusunda yapılan projelerden söz etti. Yolasfalt alanındaki çalışmalara geldiğinde de Mersin genelinde 158, Toroslar’da ise toplam 27 kilometre asfalt yol yapıldığını ifade eden ve asfalt çalışmalarının 12 ay boyunca devam edeceğini aktaran Seçer, “İmkanımız ölçüsünde Büyükşehir Belediyesi'nindi, Toroslar’ındı, Akdeniz’di, bahçe yoluydu, köy yoluydu, orman yoluydu ayrımı yapmaksızın, gücümüzün yettiğince Mersin’in tüm yollarında faaliyette bulunmak istiyoruz. Bunu da imkanlarımız ölçüsünde yapacağız” ifadelerini kullandı.
“7 ay geçti bankalardan daha 1 TL faiz ödeyip, borç almadı”
Belediyede alımları mümkünse her aileden bir insan çalışsın şeklinde yapmaya çalıştıklarını anlatan Seçer, şöyle devam etti: “Belediyedeki personel krizi nedir biliyor musunuz? Daha çok bunları oluşturanlar torpille, siyasi saiklerle alınan personel. Çalışmaya ihtiyacı olan, çocuğuna ekmek götürmeye ihtiyacı olan vatandaşımın böyle bir derdi yok. Helaliyle parasını kazanıyor ve bizi de vatandaş karşısında onure ediyor. 100 kadın personel için her gittiğim yerde teşekkür alıyorum. Ben de o kadın çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Bunu aşmamız lazım. Bu memleketin hizmete ihtiyacı var. Biz bir 5 yıl daha seçilelim diye, dolduralım bizim arkadaşların çocuklarını, sistem çöksün. Zaten para da ödeyemem. 7 ay geçti bankalardan daha 1 TL faiz ödeyip, borç almadı bu belediye. Çünkü israfı ve gereksiz harcamaları ortadan kaldırdık. Önemli bir tasarruf sağladık. Tasarruf sağladık derken hizmetlerden vazgeçtik, hizmetleri yapmıyoruz da onun için harcamalarımız düştü değil. Olsa da olur, olmasa da olur, hatta olmasa da iyi olur dediğimiz harcamaları ortadan kaldırdık. Baktık ki masraflarımız düştü. Bizim için her bir kuruşun kıymeti var. 60 milyon liradan fazla personel giderim var. Her önümüze geleni kadrolaşma adına işe alamayız. İşten çıkarmalar oluyor. Açıkça ifade ediyorum. Bizim kimsenin siyasi görüşüyle işimiz yok, olmayacak. Ama adam çalışmıyor, adam aldığının karşılığını vermiyor. Ben vatandaşlarımın vergileriyle ödenen ve bana teslim edilen, benim asaletime, onuruma, şerefime güvenip bu parayı teslim eden vatandaşa ihanet edemem. Onların parasını çar çur edemeyiz. Çalışan adamla işimiz olmaz. Bu felsefemiz böyle devam edecek.”
“Çağdaş ülkelerde kadın sahada, kadın alanda, kadın kimseye muhtaç değil”
Parkomat uygulamasının çalışmalarının bitmek üzere olduğuna değinen Seçer, “100 yeni personel istihdamı olacak. Yine ilana çıkacağız. Orada da kadınlara ağırlık vereceğiz. Bütün alımları kadınlardan yapsam da belediyedeki kadın erkek dengesi yine sağlanamıyor. Biz modern, çağdaş bir ülkeysek, bunu uygulamalarımızda göstermemiz lazım. Çağdaş ülkelerde kadın sahada, kadın alanda, kadın kimseye muhtaç değil. Çağdaş ülkelerde kentler tertemiz. Çağdaş ülkelerde yolsuzluk, hırsızlık, kanunsuzluk, adaletsizlik yok. Yarın Atatürk’ün ölüm yıl dönümünü anacağız. Çağdaş medeniyet seviyesini bize hedef göstermiş. Eğer o seviyelerde olacaksak bunları yapacağız. Bunları kimseden korkmadan yapacağız. Siyasi ikballer uğruna alacağımız kararları almayacağız. Geleceğimizde siyasetimiz ne olur ne olmaz onu düşünmeden yapacağız. Ülkemizi düşüneceğiz. Bizim geleceğimiz değil ülkemizin geleceği önemli. Bu sebeple biz bildiğimiz yolda devam edeceğiz” diye konuştu.
“Biz hizmet adamıyız”
Bir arada olmanın sunduğu güzellikleri paylaşan ve böyle birlikteliklerin insanlara mutluluk getirdiğini ifade eden Seçer, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bir arada olmak güzel. Bir arada olmaktan korkmayalım. Bir etkinlik varsa hep beraber olalım. Acımız varsa hep beraber olalım. Acıları azaltırız. Mutluluk varsa da bir arada olalım. Mutluluğu çoğaltırız. Seçimler 4.5 yıl sonra. Siz de hesap vereceksiniz, ben de. Her biriniz ayrı siyasi görüşten olabilirsiniz. Ama bakın siz muhtar olurken, size oy verenlerin içinde sizin dünya görüşünüzden olmayan insanlar da vardı. Bunun kıymetini bilelim ve particiliği bir kenara bırakalım. Biz hizmet adamıyız. 5 sene sonra partimizin bayrağı ile çıkar halka hesap veririz. Bizim dünya görüşümüz belli. Utanmıyoruz, sıkılmıyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partili, Atatürkçü, çağdaş bir adam olmaktan övünç duyuyorum. Bu ayrı bir şey. Bu dünya görüşüm benim gibi düşünmeyenlere saygısızlık yapma hakkını bana vermez. Onları da kucaklayacağım. Onun için bir arada olmamızda fayda var. Hizmetlerimiz devam edecek."
Seçer, detaylı sunumda bugüne kadar hayata geçirilen sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda yapılan hizmetleri tek tek anlattı. Bunun yanı sıra, 5 yıllık Stratejik Plan’da Toroslar ilçesinde yapılması planlanan çalışmalardan da bahsetti.

MERSİN

10 Kasım 2019 Pazar

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