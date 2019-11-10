Mezitli'ye yeni Atatürk büstü

Mezitli Belediyesi, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe imza atarak Ulu Önderin yeni bir büstünü dikti.

Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan Tece Mahalle Muhtarlığı önüne dikilen Atatürk büstünün açılışı çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı. Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği ve büst önünde fotoğraf çekme yarışına girdikleri açılışta, çocukların Atatürk sevgisi görülmeye değerdi.

Türk halkının Atatürk’ü gün geçtikçe daha çok sevmeye ve anlamaya başladığını görmekten mutlu olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Gönül isterdi ki, Atatürk sevgimizi yaymak için her tarafa Atatürk büstü dikmek zorunda kalmayalım. Atatürk ilke ve devrimlerini unutturursak Türkiye'nin harcını kaybetmiş oluruz. Cumhuriyet değerlerini kaybedersek çocuklarımızın geleceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısını bozmuş oluruz. Belediye olarak çocuklarımızın ve torunlarımızın bu doğrultuda yetişmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yapmamız gereken çocuklarımıza Atatürk sevgisini, cumhuriyet değerlerini öğretmek olacaktır. Amacımız, herkesin barış içersinde mutlu şekilde yaşadığı bir Türkiye Cumhuriyeti olmaktadır" dedi.

Atatürk’ün yaşamının iyi öğrenildiği takdirde başardıklarının daha iyi anlaşılabileceğini kaydeden Tarhan, “Tarih kitaplarında maalesef cumhuriyet dönemimize dair çok iyi bir anlatım yok. Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk’ü yeterince anlatabilmiş değiliz. Çanakkale’den başlayarak sürekli mücadele ve savaş içerisinde geçiren bir insanın Kurtuluş Savaşı mücadelesi verirken aynı zamanda binlerce kitap okuduğunu, birkaç yabancı dili birden öğrendiğini, Sevr ile işgal edilmiş ülkeyi kurtararak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu iyi öğrenebilirsek, ne büyük işler yaptığını anlayabiliriz. İlke ve devrimleri yaparken, geometri ve astronomi olmak üzere çok sayıda kitap yazabiliyor. Bugün bile dünya siyasetine yol çizen ‘Yurtta barış dünyada barış’ ilkesini herkese anlatabiliyor. Bugün bu güzel coğrafyada özgürce yaşayabiliyorsak bunu Atatürk’e borçluyuz" ifadelerini kullandı.

MERSİN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:45

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