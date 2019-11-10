TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 5 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 50'lık skorla mağlup etti.



Stat: Tarsus

Hakemler: Volkan Okur xx, Musa Murat Emre xx, Ahmet Deveci xx

Tarsus İdman Yurdu: Barış xx, Mehmet Cansın xx, Samet xx, Nurullah xx, Erkam xx, Artun xxx, Alperen xx (Mustafa dk. 62 x), İbrahim xx, Çağrı xxx (Cem dk. 74 x), Sefa xx (Aytaç dk. 51 x), Onur Şirin xx

Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz xx, Yiğitcan xx, Bünyamin xx, Onur Alkan xx, Muhammet Burak xx (Hüseyin dk. 68 x), Yüksel xx, Oğuz x(Hasan dk. 7 x), Tolga xx (Azad dk. 46 x), Mansur xx, Furkan xx, Muhammet Yılmaz xx

Goller: Çağrı (dk. 28 ve 46), Artun (dk. 36 ve 67), Cem (dk. 88) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Alperen, Çağrı, Nurullah, Aytaç (Tarsus İdman Yurdu), Tolga, Onur (Amed Sportif Faaliyetler)

MERSİN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:44

YATSI 19:01

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