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Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası sona erdi

İHA

Türkiye’de il kez Mersin’de düzenlenen Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası sona erdi. Türk Milli takımı, röle kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.
Mersin Valiliği himayelerinde Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu ile Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz işbirliğinde Toroslar Belediyesi katkılarıyla Toroslar Bocce Tesisinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 21 ülkeden 120 sporcu katıldı. Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonasında, sporcular geleneksel tekler, geleneksel çiftler, röle, basamak, altın nokta ve kombine kategorilerinde dünya şampiyonluğu için kıyasıya mücadele etti.
Şampiyonada röle disiplininde yarı finallerde Mehmet Can Yakın ve Burak Altay’dan oluşan Türk Milli Takımı, başa baş giden mücadelenin son saniyelerinde İtalya’ya 4852 yenilerek dünya 3’üncüsü olma başarısı gösterdi.
Şampiyonada dereye giren sporculara ödüllerini, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Yıldız, Dünya Bocce Volo Federasyonu Başkanı Frederic Ruis, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Pan Amerikan Konfederasyonu Başkanı Marselo Bravo, Avrupa Bocce Volo Federasyonu Başkanı Roberto Favre ile AsyaOkyanusya Konfederasyonu Başkanı Toni Biankaçı verdi.
Ödül töreninin ardından yapılan kapanış töreninde Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Türkmen tarafından şampiyonaya katılan ülke temsilcilerine teşekkür plaketi verildi.
Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonasında dereceye giren sporcular şöyle:

Röle:
1. Ales Borcnik Anze Petric (Slovenya)
2. Mauro Roggero Emanuele Ferrero (İtalya)
3. Mehmet Can Yakın Burak Altay (Türkiye) Darijan Zivolic Bruno Kraljic (Hırvatistan)

Tekler:
1. Marin Cubela (Hırvatistan)
2. Guellermo Montomerlo (Arjantin)
3. Mohamed Chouchane (Tunus) Nicolas Laugier (Monaco)

Çiftler:
1. Nicolas Laugier Garcia Anty (Monaco)
2. Pablo Apez Nicolas Pretto (Arjantin)
3. Milos Milakovic Srdan Butorac (Sırbistan) Mohamed El Guamouss Ali El Majdaoui (Fas)

Kombine:
1. Nicolas Pretto (Arjantin)
2. Dejan Tonejc (Slovenya)
3. Achref Zouaoui (Tunus) Srdan Butorac (Sırbistan)

Altın Nokta:
1. Matteo Mana (İtalya)
2. Davor Janzic (Slovenya)
3. Milos Milakovic (Sırbistan) Rodolfo Galvez (Şili)

Basamak:
1. Darijan Zivolic (Hırvatistan)
2. Lucas Hecker (Arjantin)
3. Mauro Roggero (İtalya) Daniel Samsa (Avustralya)

MERSİN

11 Kasım 2019 Pazartesi

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