Öğrenim yardımının ilk taksiti hesaplara yatırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğrenim yardımının ilk taksiti hesaplara yatırıldı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, bin liradan bin 250 liraya çıkardığı öğrenim yardımının 250 liralık ilk taksiti, üniversite öğrencilerinin banka hesaplarına yatırıldı.

Öğrenim yardımının ilk taksiti hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, bin liradan bin 250 liraya çıkardığı öğrenim yardımının 250 liralık ilk taksiti, üniversite öğrencilerinin banka hesaplarına yatırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Seçer’in göreve geldiği andan itibaren aksatılan öğrenim yardımlarını ödemesinin ardından 2019 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısında alınan kararla bu yıl bin liradan bin 250 liraya çıkarılan öğrenim yardımının ilk taksiti, öğrencilerin hesalarına yatırıldı.

“250 TL’yi hesaplara yatırdık”
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, şu ana kadar 7 bin 200’ün üzerinde başvuru aldıklarını belirterek, “Bu başvurular 1 Kasım tarihinde sonlandı. 250 TL’yi öğrencilerimizin hesaplarına yatırdık. Geri kalan bin liralık kısmı da 5 takside bölerek, yine diğer aylarda hesaplara yatıracağız” dedi.
Gökayaz, öğrencilerin izlemesi gereken yolla ilgili ise şunları söyledi:
“Öğrencimiz paranın hesaplarına geçmesiyle beraber Türkiye’nin herhangi bir yerindeki Vakıfbank şubesine giderek bir sözleşme imzalayacaklar. O esnada hesaplarından paralarını çekebilecekler. Ayrıca banka kartları anlık olarak kendilerine orada verilecek. Sonraki aylarda kartları kendilerinde olduğu için ilgili tutarı direkt olarak bankamatiklerden çekebilecekler. Ama ilk etapta biz kendilerinin bulundukları noktadaki en yakın banka şubesine giderek, orada ilgili işlemleri yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.
Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, “Eğitime çok daha fazla kaynak ayırmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl bin lira olarak öğrencilerimize bu yardım yapılıyordu. Ben yönetime geldiğimde de bu yardımların 500 TL’si ödenmiş, 500 TL’si duruyordu. Kısa süre sonunda kalan 500 TL’yi ödedik ve bunu tasarruf tedbirleri kapsamından çıkardık. Eski dönemde bin lira olan yardımı yüzde 20 oranında bir fark koyarak bin 200 TL yapalım diye düşündüm. Sonra komisyonda müzakere edildi. Komisyon üyelerimizin talebi ve önerisiyle 50 TL daha ekledik. Yani geçtiğimiz yıla göre yüzde 25 gibi bir fark getirdik. Öğrencilerimize verdiğimiz eğitim yardımı bundan böyle bin 250 TL olarak ödenecek” demişti.

MERSİN

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:30
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İz bırakmamak için hırsızlık yaptıkları evi yakacaklarmış Mersin'in Silifke ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, gözaltına alındı
YEREL HABERLER İz bırakmamak için hırsızlık yaptıkları evi ...
Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası sona erdi
MESKİ’den yetkisiz vezne uyarısı
YEREL HABERLER MESKİ’den yetkisiz vezne uyarısı
Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi ...
Vatandaşın düşürdüğü cüzdanı Büyükşehir personeli buldu
YEREL HABERLER Vatandaşın düşürdüğü cüzdanı Büyükşehir personeli ...
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 5 - Amed Sportif Faaliyetler: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 5 - Amed Sportif ...
Bir hafta sonra cesedi bulundu
YEREL HABERLER Bir hafta sonra cesedi bulundu
Mezitli'ye yeni Atatürk büstü
YEREL HABERLER Mezitli'ye yeni Atatürk büstü
Tarsus'ta Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi
LIFE Projesi kapılarını açtı
YEREL HABERLER LIFE Projesi kapılarını açtı
Seçer, Toroslar'daki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "7 ayda bunca hizmeti borç almadan yaptık"
YEREL HABERLER Seçer, Toroslar'daki mahalle muhtarlarıyla bir araya ...
Seçer, MGC'nin genel kuruluna katıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Gazetecilerin sorunlarına asla kayıtsız kalmayacağız"
YEREL HABERLER Seçer, MGC'nin genel kuruluna katıldı Mersin ...
Dünya Erkekler Bocce Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Dünya Erkekler Bocce Şampiyonası sona erdi
Engelli bireyler pasta atölyesinde hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Engelli bireyler pasta atölyesinde hünerlerini ...
Mersin'de 'İcra ve İflas Hukukunda Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar' semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin'de 'İcra ve İflas Hukukunda Uygulamadan ...
Atatürk, ölümünün 81. yılında Bozyazı'da anıldı
YEREL HABERLER Atatürk, ölümünün 81. yılında Bozyazı'da anıldı
81´nci yıl anısına 81 fidan diktiler
YEREL HABERLER 81´nci yıl anısına 81 fidan diktiler
Mezitli’de 7’den 77 herkes Atatürk'ü andı
YEREL HABERLER Mezitli’de 7’den 77 herkes Atatürk'ü andı
Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde Mersin'de törenle anıldı
YEREL HABERLER Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde Mersin'de törenle ...
Göksu Nehri'nde kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Göksu Nehri'nde kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı
Öğrenciler, Atatürk´ü sevdiği şarkılarla andı
YEREL HABERLER Öğrenciler, Atatürk´ü sevdiği şarkılarla andı
Mersin´de Atatürk saygı ve özlemle anıldı
YEREL HABERLER Mersin´de Atatürk saygı ve özlemle anıldı
GDO’suz Türk pamuğuna, "EU GDO Free Cotton" logosu değer katar ATHİB Başkanı Fatih Doğan: "Ürünlerimizde "EU GDO Free Cotton" logolu pamuğunun kullanılması tekstil ürünlerimizi tüm dünya genelinde tercih edilir hale getirecektir"
YEREL HABERLER GDO’suz Türk pamuğuna, "EU GDO Free Cotton" logosu ...
Ticari araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ticari araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu