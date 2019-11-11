Tarsus Hayvan Parkında tür sayısı alpaka ve koati ile 83’e ulaştı

– Mersin’in Tarsus ilçesindeki Tarsus Hayvan Parkına iki yeni tür daha getirildi. Yaşam alanları Amerika olan rakungiller familyasından koati ve devegiller familyasından alpaka ile Tarsus Hayvan Parkının tür sayısı 83’e ulaştı.

Özellikle çocukların ve gençlerin ilgi odağı olan ve belgesellerde görülen türleri barındıran Tarsus Hayvan Parkı ailesi, bünyesine kattığı yeni türlerle her geçen gün genişliyor. Farklı bir ilden getirilen 2 alpaka ve 2 koati ile birlikte Tarsus Hayvan Parkındaki tür sayısı 83’e yükselirken, hayvan popülasyonu ise bin 706’ya çıktı.



“Türlerimiz hayvan parkımıza kısa sürede uyum sağladılar”

Alpaka ve koatilerin kısa sürede Tarsus Hayvan Parkına uyum sağladığını ifade eden Veteriner Hekim Fırat Kabayel, “İki türümüzün de hayvan parkımıza getirdikten sonra tüy ve tırnak bakımlarını yaptık. Rehabilitasyon süreçleri vardı. Hayvan Parkımıza kısa sürede uyum sağladılar” dedi.

Akpakalar hakkında bilgi veren Kabayel, “Alpakalar çok sevecen ve sosyal hayvanlar olması dolayısıyla herkes tarafından sevilen, oldukça sevimli hayvanlar. Bir çift getirdik. Yakın zamanda üremelerini bekliyoruz. Burada inşallah daha büyük bir aile olacaklar” diye konuştu.

Kabayel, “Koatilerimiz de tırmanma kabiliyetine sahip çok güçlü hayvanlar. Bunun için de ağaçlık ortamları ve tırmanabilecekleri alanları çok seviyorlar. Alpakalar gibi çok sosyal hayvanlar. Onlar da yeni yaşam alanlarına çok kısa sürede uyum sağladılar. Bugünden itibaren vatandaşlarımız Alpaka ve Koatilerimizi görmeye gelebilirler” ifadelerini kullandı.

MERSİN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:43

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.