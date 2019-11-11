Dr. Bahçacı’dan antibiyotik uyarısı Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Bahçacı: “Yanlış antibiyotik kullanımı, bakterilerin antibiyotik tedavisine direnç kazanmasına ve gerçekten gerekli olduğunda hastalıkları tedavi edememesine yol açar”

– Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, birçok hastalığın tedavisinde tartışmasız bir öneme sahip olan antibiyotiklerin akılcı kullanılmamasının birçok sağlık sorununa neden olduğunu bildirdi. Bahçacı, “Yanlış antibiyotik kullanımı, bakterilerin antibiyotik tedavisine direnç kazanmasına ve gerçekten gerekli olduğunda hastalıkları tedavi edememesine yol açar” uyarısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Bahçacı, 1118 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası kapsamında bir açıklama yaparak, antibiyotik kullanımına karşı vatandaşları uyardı. Yanlış kullanımlar sonucu ortaya çıkan ‘antibiyotik direncinin’ tüm dünyada ciddi bir halk sorunu haline geldiğine dikkat çeken Bahçacı, vatandaşların akılcı ilaç kullanımına önem vermelerini istedi.

Antibiyotik direnç gelişiminin, tüm dünyada gün geçtikçe artan ancak aynı zamanda önlenebilir bir sağlık sorunu olduğunu belirten Bahçacı, bu sorun ile mücadele etmek için 1118 Kasım tarihlerinin Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası olarak ilan edildiğini kaydetti. Bahçacı, amacın, antibiyotiklerin gelecekte de güvenle kullanılabilmesi için tüm sağlık çalışanları ve toplum üzerinde akılcı antibiyotik kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.



“Antibiyotiklerin akılcı kullanılmaması birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor”

Antibiyotiklerin, sağlık alanında en önemli tedavi edicilerinden biri olduğunu dile getiren Bahçacı, antibiyotiklerin keşfedilmesi sayesinde tüm dünyada bakteriyel hastalıklardan kaynaklı ölümcül rahatsızlıkların tedavi edilebilir hale geldiğini vurguladı. Bahçacı, “Antibiyotikler, hala modern tıbbın birçok tedavisinde tartışmasız bir öneme sahiptir. Özellikle organ nakilleri, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ve hatta birçok ortopedik cerrahi uygulamalar güçlü antibiyotikler sayesinde mümkün olmaktadır. Ancak, sağlık alanının bu önemli keşfi, akılcı reçete edilmeme ve kullanılmama nedeniyle birçok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir” dedi.



“Antibiyotik, grip ve nezle gibi hastalıkları tedavi etmez”

Antibiyotik kullanımına ilişkin yapılan en önemli yanlışlığın, grip ve nezle gibi viral rahatsızlıkların antibiyotik kullanımı ile tedavi edilmeye çalışılması olduğuna işaret eden Bahçacı, “Ancak, antibiyotikler yalnızca bakteriler üzerinde etkili olabilmektedir. Antibiyotiklerin, sanıldığının aksine viral enfeksiyonları yok etme, tedavi süresini kısaltma ya da yayılmasını durdurma gibi bir işlevi yoktur. Öte yandan, yanlış antibiyotik kullanımı bakterilerin antibiyotik tedavisine direnç kazanmasına yol açar. Bu durumda antibiyotik, gerçekten gerekli olduğunda hastalıkları tedavi edemez hale gelir. Diğer yandan yanlış antibiyotik kullanımı, tedavi sürecini hem hasta hem de kamu nezdinde artırır ya da yan etkisi çok fazla yeni ilaçların kullanımını gerektirir. Antibiyotiklere direnç kazanan bakteriler sadece yayılmaz, dirençten sorumlu genetik yapılarını diğer bakterilere de geçirip bugünü olduğu kadar gelecekte antibiyotik ilaç kullanımını da tehdit eder. Bundan en çok da cerrahi hastaları, organ nakli yapılanlar, kanser kemoterapisi gören hastalar, yoğun bakım hastaları ve prematüre bebekler gibi hastalar zarar görmektedir” ifadelerini kullandı.



“Antibiyotik direnci, ciddi bir halk sağlığı soruna haline geldi”

Antibiyotik direncinin öteden beri bilindiğinin, ancak son zamanlarda direnç gelişiminin çok arttığının altını çizen Bahçacı, “Antibiyotik direnci hem dünyada hem de ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bu nedenlerle; tüm ilaçlarda temel ilke olan akılcı ilaç kullanımına, antibiyotikler söz konusu olduğunda daha da önem vermek gerekmektedir. Akılcı ilaç kullanımının temel ilkesi; ilacın bir uzman tarafından verilmesi (doktor) ve bir uzmanın bilgi ve danışmanlığında (eczacı) temini ve kullanımıdır. Bununla birlikte, ilacın önerildiği biçimde ve önerilen doz ve zamanda kullanımı kullanıcıların en önemli sorumluluğudur. Diğer türlüsü, sağlıklı olmak için kullanılan antibiyotikler nedeniyle bugün ve gelecekte başka hastalıklara davetiye çıkarmak demektir” diye konuştu.

Bahçacı, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından uygulamaya konulan Akılcı İlaç Kullanımı Programı kapsamında 2019 yılı ilk 10 aylık dönemde Mersin’de vatandaşlara, eczacılara ve aile hekimlerine antibiyotikler ve akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitimler düzenlediklerini, bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

MERSİN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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