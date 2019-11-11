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Toroslar Belediyesi'nin Bocce başarısı

İHA

Toroslar Belediyesi'nin Bocce başarısı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Dünya Bocce Şampiyonasında dereceler elde eden milli sporcu ve antrenörleri ödüllendirdi. Başkan Yılmaz, dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcu ve heyetin katıldığı organizasyonu başarıyla tamamladıklarını söyledi.
Toroslar Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan Dünya Bocce Şampiyonası, milli sporcuların gurur verici başarılarıyla son buldu. 19 Kasım tarihleri arasında yapılan Dünya Kadınlar Bocce (Volo) Kupası’nda, Türkiye Bocce Volo Kadınlar Milli Takımı şampiyon olarak büyük gurur yaşatırken, 6 farklı kategoride düzenlenen ve 21 ülkeden 120 sporcunun katıldığı Dünya Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonasında Toroslar Belediyesi Milli Sporcularından Mehmet Can Yakın ve Milli Sporcu Burak Altay’ın dünya 3.’lüğü getirmesi de yaşanan sevinci kat kat arttırdı.
Dünya Kadınlar Bocce (Volo) Kupası’nda Türkiye birinci, Hırvatistan ikinci olurken, üçüncülüğü ise Slovenya ve Arjantin paylaştı. Erkekler Dünya Bocce Şampiyonasında ise birinci Slovenya, ikinci İtalya, üçüncülüğü de Türkiye ve Hırvatistan göğüsledi.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın girişimleriyle ilçede yapılan şampiyona final müsabakalarıyla tamamlanırken, aynı gün gala yemeği de düzenlendi. Programa, Uluslararası Bocce Federasyonu Başkanı Frederic Ruis, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, dünya şampiyonasına katılan ülkelerin kafile başkanları, antrenörler, hakemler ve sporcular katıldı. Plaket takdimiyle devam eden programda, sporun birleştirici gücü bir kez daha ortaya konuldu.
“Toroslar’da spor yapmayan kalmasın”
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesi olarak uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Kadın ve erkek milli sporcularımız, aldıkları şampiyonluk ve derecelerle bizleri gururlandırdı. Toroslar’da bunu yaşamak çok büyük mutluluk. Özellikle bu organizasyonun Toroslar’da yapılmasına katkıda bulunan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Uluslararası Bocce Federasyonu Başkanı Frederic Ruis’e, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen’e ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Oğuz Kaymaz’a teşekkür ediyoruz. Dünyanın her yerinden gelen misafirlerimizi ağırladık. Çok güzel bir hafta geçirdik. Toroslarımızdan tek bir çocuğumuzun ufkunu açtıysak, spora yönlendirebildiysek ve ilgisini çekebildiysek ne mutlu bize” dedi.
Yılmaz’dan millilere Cumhuriyet altını
“İlimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslar arası platformlarda başarıyla temsil eden sporcuları ödüllendirmek, teşvik etmek istiyoruz” diyen Yılmaz, spora verdikleri her desteğin başarı olarak dönmesinden gurur duyduklarını söyledi. Yılmaz, Dünya Bocce Şampiyonasında dereceler elde eden Kadın Milli Takımından İnci Ece ve Buket Öztürk kardeşleri ve Toroslar Belediyesi Bocce Milli Sporcusu Mehmet Can Yakın ve Milli Sporcu Burak Altay ile antrenörlerini makamında ağırladı ve derecelerine göre Cumhuriyet altınlarını takdim ederek tebrik etti.

MERSİN

11 Kasım 2019 Pazartesi

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