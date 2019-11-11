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Mersinliler, Atatürk’ü sevdiği şarkılarla andı

İHA

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün 81'inci ölüm yılında "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenledi. Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve adeta izdiham yaşanan konserde, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in orkestra şefliğinde, İzmir Marşı alkışlar söylendi.

Mersinliler, Atatürk’ü sevdiği şarkılarla andı

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün 81’inci ölüm yılında “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri düzenledi. Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği ve adeta izdiham yaşanan konserde, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in orkestra şefliğinde, İzmir Marşı alkışlar söylendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Şefi Güney Özdemir yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosunun seslendirdiği “Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar” konseri, Mersinlilerden yoğun ilgi gördü. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen konsere, Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer’in yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu konserde tam anlamıyla izdiham yaşanırken, birçok kişi konseri yerleştirilen ek sandalyelerde ve merdiven basamaklarında izledi.

“Atatürk, önemli bir devlet adamı ve bir devrimci”
Konser öncesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Başkan Seçer, “Salonu dolu görmek beni onurlandırıyor. Atatürk’ü unutturmamak lazım. 81 yıl önce ebedi dünyaya gitti ama bizim içimizde yaşıyor. Sonsuza kadar da yaşayacak. Ulu Önder, bugün bütün dünyanın kabul ettiği çok değerli bir lider. Çok etkili bir komutan, önemli bir devlet adamı ve her şeyden önemlisi bir devrimci” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti bizim için övünç kaynağı”
Her olayı, her konuyu kendi tarihinde değerlendirmek gerektiğini ifade eden Seçer, “Atatürk bugünkü dünya koşulları ile de değerlendirilebilir ama bir asır önceki dünya koşullarını, bölge koşullarını değerlendirdiğiniz zaman ne kadar büyük bir insan olduğunu çok daha net görme şansına sahip olursunuz. Birçok cumhuriyet var ama laik, çağdaş ve demokrasi ile taçlandırılmış cumhuriyet; Türkiye Cumhuriyeti. Bu bizim için övünç kaynağı” diye konuştu.

“Artık titreyip kendimize gelmemiz lazım”
Türkiye’nin temeli sağlam, saygın, güçlü, bağımsız bir devlet olmasını, ulusal kurtuluş mücadelesini gerçekleştiren Atatürk’e ve onun mücadele arkadaşlarına borçlu olduğunu vurgulayan Seçer, şöyle devam etti:
“Dünyada bizimle beraber 56 Müslüman ülke var. Diğerleri bir tarafa, Türkiye bir tarafa. İşte bunu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadele arkadaşlarına borçluyuz. Onları saygı ile anıyoruz. Onların kadrini kıymetini biliyoruz ama yeterince biliyor muyuz? Bilmiyorsak da artık titreyip kendimize gelmemiz lazım. Harici, dahili bu kadar sarsmalarına rağmen hiç kimsenin gücü bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya, orijinal cumhuriyet yapısını ortadan kaldırmaya yetmiyor, yetmeyecek de. Artık konuşma değil, çalışma zamanı. Biz de bunu yapıyoruz. Mersin halkına, bizlere itibar edip güvendikleri için teşekkür ediyoruz. Bizlere onur, şeref bahşettiler. Bizim görevimiz bu değerli halkın güvenini sarsmamak. Bizler ülkemizin kıymetini biliyoruz. Vatansever insanlarız. Bizler insanlığı seviyoruz. Onun için gecemizi gündüzümüze katacağız, sizler için en iyisini, sizlerin layık olduğu bir Mersin, bir Türkiye oluşturacağız. Bundan kuşkunuz olmasın.”

Seçer, İzmir Marşında orkestra şefliği yaptı
Türk Sanat Müziği Korosunun, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirmesinin ardından Başkan Seçer, orkestra şefliği yaptı. Salonu dolduran katılımcılar, Seçer’in orkestra şefliğinde İzmir Marşını alkışlarla, hep bir ağızdan seslendirdi.

MERSİN

11 Kasım 2019 Pazartesi

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