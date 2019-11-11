Erdemli'de 50 bin fidan toprakla buluştu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının 'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlattığı 11 milyon ağaç dikme kampanyasında 50 bin fidan toprakla buluştu.

İlçeye bağlı Karahıdırlı Mahallesi'nde oluştrulan sahada fidan dikimi öncesinde tören düzenlendi. Törende konuşan Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, "Erdemli ilçemizde 11 lokasyonda 50 bin fidanı toprakla buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Körlü, "Hep birlikte 'Geleceğe Nefes' sloganıyla dikeceğimiz her fidan bölgemiz ve ülkemiz adına büyük bir önem taşıyor. Vatan topraklarını, kanlarıyla sulanmış şehitlerimizden emanet bilinci ile korumak, her yıl bu toprakları fidanlarla buluşturmak, geleceğe miras bırakmak, geleceğe nefes vermek hepimizin asli görevidir" dedi.

Konuşmanın ardından Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yüzlerce öğrencinin katılımıyla fidanlar toprakla buluşturdu.

İlçe genelinde 11 noktada gerçekleştirilen fidan dikim etkinliklerinde toplamda 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

MERSİN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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