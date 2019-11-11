Toroslar'dan ağaçlandırma seferberliğine katkı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 'Geleceğe Nefes Ol’ Projesi ile 500 adet fidanı Toroslar’ın bereketli topraklarıyla buluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan proje ile 81 ilde 2 bin 23 noktada 3 saat içinde 11 milyon fidan dikildi. Toroslar’da da Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan alanda gerçekleştirilen etkinlik ile farkındalık oluşturuldu. Ağaçlandırma seferberliğine, Toroslar ilçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkan Atsız Afşın Yılmaz, ilçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, Toroslar Kent Konseyi Başkanı Ümit Erşan, Mersin Orman İşletme Müdür Yardımcısı Necmi Poscu, Belediye Meclis üyeleri, üniversite öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencilerinin de minik elleriyle fidan dikimi yaptığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Tören öncesi konuşan Başkan Yılmaz, "Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen bu projeye Toroslar Belediyesi olarak biz de destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Fidan dikim etkinliğine katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Yılmaz, "Çok şükür ki ilçemiz, ağaçlandırma ve yeşil alan bakımından yüksek bir potansiyele sahip. Bunu korumak ve daha da yukarılara taşımak hepimizin görevi. Çocuklarımıza daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak adına bu projeye destek verdik. Bu kapsamda farklı cinslerde olmak üzere 500 adet fidanı toprakla buluşturacağız. Bu etkinliğe gelerek fidanlara bizimle can suyu veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yılmaz’ın konuşmasının ardından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikimi saat 11.11’de başladı. Yılmaz, protokol üyeleri ve katılımcılarla birlikte fidan dikti. Programın sonunda Mersin Orman İşletme Müdür Yardımcısı Necmi Poscu, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına Başkan Yılmaz’a etkinliğe sunduğu katkılarından ve ilçede yaptığı çevreci çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

MERSİN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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