Akdeniz Belediyesi'nden ağaçlandırma seferberliğine destek

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, '11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes' adıyla düzenlenen mili ağaçlandırma gününde, Emirler Mahallesi’nde düzenlenen fidan dikim törenine katıldı. Seferberlik kapsamında Park Bahçeler Müdürlüğünce vatandaşlara 500 adet fidan ve çiçek dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nde, '11 milyon ağaç, bugün fidan, yarın nefes' adıyla başlatılan kampanya kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Ağaçlandırma seferberliği kapsamında Mersin’de, Emirler Mahallesi Kent Ormanı’nda etkinlik düzenlendi. Törene Vali İhsan Su, Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

“Bol oksijenli, daha sağlıklı ve güzel bir çevre oluşacak"

Törende, minik öğrencilerle yakından ilgilenen, ardından fidan diken Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Gültak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm Türkiye’de bugün başlayan projenin önemine dikkat çekerek, “Bugün tüm kent protokolü, gençlerimiz, çocuklarımız ve öğretmenlerimizle buradayız. Diktiğimiz bu fidanların büyümesiyle, yarın daha bol oksijen, daha sağlıklı ve güzel bir çevre oluşacak. Bizler de Akdeniz Belediyesi olarak bu tür anlamlı etkinliklere katılmaya ve sürdürmeye davam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlara fidan ve çiçek dağıtıldı

Etkinlik dolayısıyla ayrıca Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce de Özgür Çocuk Parkı’nı ziyaret eden vatandaşlara, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri tarafından 500 adet fidan ve çiçek dağıtıldı. Fidan ve çiçek dağıtımına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, ülke genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğine katkıları ve duyarlılığı nedeniyle Başkan Gültak’a teşekkür ettiler.

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