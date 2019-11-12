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MTOSB’de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

İHA

Mersin Tarsus Organize Sanayi (MTOSB) Bölgesi 2. Bölgede, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 2 bin 500 adet fidan toprakla buluşturuldu.

MTOSB’de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

Mersin Tarsus Organize Sanayi (MTOSB) Bölgesi 2. Bölgede, Milli Ağaçlandırma Günü “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı kapsamında 2 bin 500 adet fidan toprakla buluşturuldu.
Fidan dikme törenine MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve Yönetim Kurulu Üyesi Halit Altun’un yanı sıra, Bölge Müdürü Halil Yılmaz, MTSOB personeli, çok sayıda sanayici ve Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri katıldı.
MTOSB Başkanı Tekli’nin ilk fidanı toprakla buluşturmasıyla başlayan program, sanayiciler ve öğrencilerin, her birine isimlerini verdikleri fidanların dikilmesi ile devam etti.
Törende konuşan Tekli, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Nefes Projesi’ kapsamında 11 milyon fidan dikimi kampanyasına Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nden 2 bin 500 fidanla destek verdik. Bir twitter kullanıcısının ‘Ağaç Dikme Bayramı’ önerisine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından destek vermesiyle birlikte 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. ‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla gerçekleştirilen organizasyona destek vermekten büyük gurur duyduk. Daha yaşanabilir bir dünya için fidanlarımızı toprakla buluşturduk. MTOSB olarak küresel iklim değişikliği başta olmak üzere çevre sorunlarına çözüm üreten bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölge olarak ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına her daim önem veriyoruz. Biz doğayı ve çevreyi seviyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ‘Yeşil OSB’ vizyonuyla sanayideki dönüşüm kadar çevredeki dönüşümü de önemsiyor, çevreye duyarlı ve kaynak verimliliği yüksek OSB olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Fidan dikim seferberliğine katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

MERSİN

12 Kasım 2019 Salı

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