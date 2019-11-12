Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

MERSİN merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesi'nde Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mersin, Muğla ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde yasa dışı bahis oynandığı saptanan adreslere operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 6 adet cep telefonu ve bir adet harddisk ele geçirildi. Mersin'de sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
MERSİN
12 Kasım 2019 Salı
- İMSAK 05:47
- GÜNEŞ 07:09
- ÖĞLE 12:31
- İKİNDİ 15:18
- AKŞAM 17:42
- YATSI 18:59