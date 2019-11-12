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Büyükşehir Belediyesinden üreticiye uygulamalı tarım eğitimi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, tarımda kaliteyi artırmak amacıyla 13 ilçeden 105 üreticiye uygulamalı tarım eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesinden üreticiye uygulamalı tarım eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, tarımda kaliteyi artırmak amacıyla 13 ilçeden 105 üreticiye uygulamalı tarım eğitim verdi.
Büyükşehir Belediyesi, Mersin tarımında kaliteyi artırmak için harekete geçti. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, üreticilere uygulamalı tarımsal eğitim verdi. Tarım potansiyeli yüksek olan Mersin tarımının ekonomiye yaptığı katkıları arttırmak için öncelikli olarak kalitenin artırılması hedefiyle Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü uygulama bahçesinde gerçekleştirilen eğitime, 13 ilçeden 105 üretici katıldı. Enstitünün uzman personeli tarafından verilen eğitimde, sert çekirdekli meyveler, turunçgiller, süs bitkilerinde budama ve bitki besleme, hasat ve hasat sonrası işlemler anlatıldı.
Ziraat Mühendisi Rasim Arslan, bitki besleme ve gübreleme konusunda, Ziraat Yüksek Mühendis Alper Baydar sulama konusunda, Ziraat Yüksek Mühendisi Bülent Altan, bitki koruma ve bitki koruma yöntemleri konusunda eğitim verdi. Eğitim başlamadan önce Dr. Ayhan Aydın ise üreticilere Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü hakkında bilgilendirme yaptı.
Üreticiler, teorik eğitimlerini tamamladıktan sonra uygulama yapmak üzere Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü uygulama bahçesinde, uzmanlar eşliğinde bilgilerini güncelledi.

“Eğitimleri yoğunlaştıracağız”
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, yaptığı açıklamada, Mersin’in tarım alanında çok verimli topraklara sahip olduğunu belirterek, “Tarımın başkenti Mersin’de yaşıyoruz. Çok şanslı bir il. Ürettiğimiz ürünlerin kalitesi açısından üreticinin fazladan çalışmalar yapması gerekiyor. Bu nedenle bunun ilk ayağı olan üretici eğitimleri ile işe başlıyoruz. Bundan sonra bu eğitimleri daha da yoğunlaştırıp, sizleri bu konuda daha iyi bilgilendirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçemizde, üreticilerin tamamına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Katma değer sağlayacak ürünlerimizle çalışmalar yapmaya, projeler uygulamaya, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde olduğu gibi Tarım Bakanlığımızın birçok kurum ve kuruluşu ile Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Bu eğitimler bize çok şey katacak”
Eğitime katılan Selma Yılmaz, doğru bildiği yanlışları eğitimler sayesinde düzelttiğini belirterek, şunları söyledi:
“Eğitime Toroslar ilçesi Yüksekoluk Mahallesinden katılıyorum. Şeftali üreticisiyim. Eğitimin üretimle ilgili çok şey katacağına inanıyorum, çünkü biz bugüne kadar her şeyi kulaktan dolma şeylerle yaptık. Şeftalimizin budamasını tamamen bilmiyoruz. Hep komşularımızdan ne gördüysek onu yaptık. Gübreyi bazen fazla attık, bazen az attık. Ama şimdi daha iyi bir eğitim alırsak ben inanıyorum ki, her şeyi daha güzel yetiştireceğiz. Bu eğitimler bize çok şey katacak. Bu eğitimlerin devam etmesini çok istiyoruz. Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyorum. Köylüleri teşvik etsin, hanımlar çağırılsın. Çok memnun kaldık, çok teşekkür ederiz.”

“Üretimi bilinçli yapmak istiyoruz”
Değirmençay Mahallesinden eğitime katılan ve üretimi bilinçli bir şekilde yapmak istediğini dile getiren Mehmet Doğukan ise “Daha önce de Büyükşehir Belediyesinin eğitim programına katılmıştım. Ondan sonra yetiştirdiğimiz malların kalitesi ve satımındaki farkları gördük. Tekrar eğitim programına katılma gereği duydum. Üreticilik yapıyoruz, üretiyoruz. Narenciye ve sert çekirdekler üzerine üretiyoruz, üretime katkıda bulunmak istiyoruz. Bilinçli bir şekilde yapmak istiyoruz. Türkiye’nin bu şartlarında üreten bir toplum olmak zorundayız. Vatandaş olarak biz bunun bilincindeyiz. Bizler elimizden geleni yapıyoruz, devletimizden de gerekeni bekliyoruz. Eğitim öncesinde tamamen zirai ilaç bayilerinin dedikleriyle hareket ediyorduk. Şimdi bilinçlendiğimiz için gübremizi, ilacımızı kendi bilincimize göre alıyoruz. Her şeyin başı eğitim. Biz de öğrendiğimiz kadarını öğreneceğiz ve bunları çocuklarımıza aktaracağız” diye konuştu.

“Bu eğitimde daha çok bilgilendik, bilinçlendik”
Eğitime Gülnar’dan katılan ve emekli hemşire olan Hatice Tekin de “Emekliye ayrıldıktan sonra badem bahçesi yaptık. Önceden bilmiyorduk, öğrendiğimiz kadarıyla yavaş yavaş yapmaya başladık. Fakat şu anda belediyenin ve Alata’nın vermiş olduğu bu eğitimde daha çok bilgilendik, bilinçlendik. Bundan sonra daha bilinçli olarak yapacağız. Özellikle Başkanımız Vahap Seçer’den rica ediyorum, bu eğitimlerin sık sık tekrarlanmasını istiyorum. Çok bilgilendik, çok faydasını gördük, devamını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MERSİN

12 Kasım 2019 Salı

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