MGC’de devir teslim töreni Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Kaya Tepe, görevi eski Başkan Turgay Demirtaş’tan devraldı

Mersin Gazeteciler Cemiyetinin (MGC) olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Kaya Tepe, görevi eski Başkan Turgay Demirtaş’tan devraldı.

MGC Olağanüstü Genel Kurulu, 9 Kasım Cumartesi günü Akdeniz Belediyesi Konferans Salonunda yapıldı. Kaya Tepe, Fatih Şahin, İbrahim Yalçıner ve Turgay Demirtaş’ın listeleri ile gidilen seçimli genel kurulda, 300’ün üzerinde üye oy kullandı. Yapılan seçimde, Kaya Tepe’nin listesi 114 oyla seçimi kazanırken, Fatih Şahin’in listesi 72 oy, Turgay Demirtaş’ın listesine 65 oy çıktı. İbrahim Yalçıner’in listesi ise 52 oyda kaldı. Bugün MGC’de devir teslim töreni yapıldı. Tören öncesi konuşan eski Başkan Turgay Demirtaş, hareketli bir dönem yaşadıklarını söyleyerek, "Biz 1,5 yıl görevde kaldık ancak mahkeme sürecinden dolayı çalışamadık. Onun için bir genel kurul kararı aldık ve seçime gittik. Seçimi yönetim kurulu üyelerimden Kaya Tepe kazandı. Kendisini tebrik ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonrada onlarla birlikte hareket edeceğim. Kendi yapamadığımız şeyleri Kaya Bey ve yönetimiyle inşallah birlikte yapacağız" dedi.



"Yapacağımız çok şey var"

Başkan Kaya Tepe ise çok zorlu ve yorucu bir süreç geçirdiklerini vurgulayarak, "Zorlu süreç aslında 5 Mayıs 2018’de başladı. Turgay başkan liderliğinde bizim ekibimiz bu seçimi kazanmıştı ama mahkeme süreçleri bir türlü bizim çalışmalarımıza izin vermedi. Gelinen süreçte çıkış yolu olarak olağanüstü genel kurul kararı aldık. Hakikaten bu süreçte 4 adayda canla, başla çalıştı. Yüzde 90’ların üzerinde bir katılım sağlandı. Buda adayların ne kadar çok çalıştığını gösteriyor. Bunun sonucunda biz bayrağı devraldık ve bu bayrağı en yukarıya götürmeye çalışacağız. MGC şu şartlarda çok zor bir görev ifa ediyor. Meslek büyüklerimiz hakikaten bu okyanusun dalgalarında MGC’yi kıyıya yanaştırmayı bildiler. En son Turgay başkan bunu yaptı. Zor bir dönemde MGC’yi bu sularda kıyıya yanaştırdı ve bize teslim etti. Biz tekrardan yola çıkacağız ve yapacağımız çok şey var. O yol zor geçecek. O dalgalı suda yüzmek kolay olmayacak. Bizde elimizden geldiği kadar bunları aşacağız ve en iyi şekilde MGC’yi hak ettiği, olması gerektiği yere getireceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bize bundan sonrada herkesin destek olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaya ve Demirtaş, birbirlerine çiçek verdi.

MERSİN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:47

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