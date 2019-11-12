Evde 30 kilo esrar ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Evde 30 kilo esrar ele geçirildi

DHA

MERSİN'de bir evde yapılan aramada 30 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de bir evde yapılan aramada 30 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. İstihbarat çalışması yürütün ekipler, bir kişinin tadilat halindeki evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığı bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan alınan arama kararı ile Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi´ndeki eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 parça halinde 30 kilo esrar, bir hassas terazi ve paketleme yapmakta kullanılan malzeme ele geçirildi. Uyuşturucu satışı için hazırlık yapan G.D., yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü´ne getirilerek sorgulanan şüphelinin daha önce de aynı suçtan sabıkası bulunduğu ortaya çıkarken, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERSİN

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar'da yeni yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar'da yeni yol çalışmaları sürüyor
Toros Üniversitesi'nde 'Atatürk ve Cumhuriyet' konferansı
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi'nde 'Atatürk ve Cumhuriyet' ...
MESKİ Genel Müdürlüğü Kasım ayı genel kurul birinci toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER MESKİ Genel Müdürlüğü Kasım ayı genel kurul birinci ...
Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı Mersin polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 3 paket halinde 20 kilogram esrar bulundu Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı Mersin ...
Toroslar'da Ata'yı anma etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Toroslar'da Ata'yı anma etkinlikleri düzenlendi
Mersin'de Ülkü Ocakları üyeleri fidan dikti
YEREL HABERLER Mersin'de Ülkü Ocakları üyeleri fidan dikti
Seçer’den bakanlığa ‘denetimleri sıklaştırın” çağrısı
YEREL HABERLER Seçer’den bakanlığa ‘denetimleri sıklaştırın” çağrısı
MGC’de devir teslim töreni Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Kaya Tepe, görevi eski Başkan Turgay Demirtaş’tan devraldı
YEREL HABERLER MGC’de devir teslim töreni Mersin Gazeteciler ...
Akıllı Tavşan Momo Forum Mersin'de
YEREL HABERLER Akıllı Tavşan Momo Forum Mersin'de
MEÜ öğrencilerine Avrupa’daki iş yaşamı anlatıldı
YEREL HABERLER MEÜ öğrencilerine Avrupa’daki iş yaşamı anlatıldı
Satın alma ve ihale eğitimine katılan MEÜ personeli, sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Satın alma ve ihale eğitimine katılan MEÜ personeli, ...
2. Mersin Çocuk Nöroloji Kış Sempozyumu düzenlendi
YEREL HABERLER 2. Mersin Çocuk Nöroloji Kış Sempozyumu düzenlendi
Mersin Adalet Sarayında hükümlülerle birlikte fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Mersin Adalet Sarayında hükümlülerle birlikte fidan ...
Mersin merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 3 ilde yasadışı bahis ...
Büyükşehir Belediyesinden üreticiye uygulamalı tarım eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden üreticiye uygulamalı tarım ...
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı
MTOSB’de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER MTOSB’de 2 bin 500 fidan toprakla buluştu
Büyükşehir Belediyesi, e-Belediye EBYS modülüne geçiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, e-Belediye EBYS modülüne ...
Mersin Büyükşehir Mecliste ‘adrese teslim ihale’ tartışması Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde, akaryakıt ihalesi tartışması gündeme damga vurdu. Meclis Üyesi Tat’ın ‘adrese teslim ihale şartnamesi’ nitelemesine tepki gösteren Başkan Seçer, bunun ciddi bir suçlama olduğunu söyledi Seçer: “Her şeyden şüphe edin ama bu işlerde benim belediyemden asla bir şüphe içinde olmayın.”
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Mecliste ‘adrese teslim ihale’ ...
Akdeniz Belediyesi'nden ağaçlandırma seferberliğine destek
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi'nden ağaçlandırma seferberliğine ...
Tarsus'ta binlerce fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Tarsus'ta binlerce fidan toprakla buluştu
Mersin Barosu fidan dikerek geleceğe nefes verdi
YEREL HABERLER Mersin Barosu fidan dikerek geleceğe nefes verdi
Toroslar'dan ağaçlandırma seferberliğine katkı
YEREL HABERLER Toroslar'dan ağaçlandırma seferberliğine katkı
Mezitlili kadınlar salep üretecek
YEREL HABERLER Mezitlili kadınlar salep üretecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu