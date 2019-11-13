Üretici kadınlar, girişimcilik yolunda ilk adımlarını attı

Mezitli Kadın Üretici Pazarında tezgah açan kadınlar, girişimcilik yolunda ilk adımlarını attı. Üretici kadınlar, KOSGEB kapsamında Mezitli Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen girişimcilik eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Kadın Üretici Pazarında tezgah açan kadınlar, Mezitli Belediyesinin desteğiyle KOSGEB uzmanlarından girişimcilik konusunda iki gün boyunca eğitim aldılar. Eğitimlerini tamamlayan kadınlar, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Girişimcilik yolunda ilk adımlarını atan üretici kadınlar, yapacakları projeler kapsamında KOSGEB’den destek alabilecekler.

Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra KOSGEB Müdürü Danyal Peker, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ve kursiyerler katıldı.

Kadın Üretici Pazarında tezgah açan kadınların her geçen gün daha fazla gelişme gösterdiğine dikkat çeken Başkan Tarhan, kadınlara destek verme olanağının bulunduğu her alanda yer almak istediklerini söyledi. Tarhan, “Kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik büyümeye katkısı ve girişimciler için farkındalığın arttırılması en büyük amacımız. Kadınlarımızın üretimlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasını ve bu alanda katkıda bulunulmasını hedefliyoruz. KOSGEB Müdürlüğümüz ve belediyemizin işbirliğinde kadınlarımıza girişimcilik eğitimi verdik. Önümüzdeki süreçte kadınlarımızın buradan aldıkları desteklerle iş yeri açtığını görmek gurur verecektir” dedi.

MERSİN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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