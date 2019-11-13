Polislerden lösemili çocuklara moral ziyareti

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, lösemi hastası çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Mersin Üniversitesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklara boyama kitabı, polis arabası, polis maskesi ve poli kart hediye ederek moral verdi.

MERSİN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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