Parçalaması için hurdacıya bırakılan lokomotifi çaldılar

Mersin'de parçalanması için hurdacıya bırakılan lokomotifi çalan bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Demir Yollarından ihale usulü satın alınarak parçalanması için bir hurdacıya bırakılan lokomotifin çalındığı bilgisini alan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, çalıntı lokomotifi bir depoda ele geçiren ekipler, olayla ilgili B.K adlı şahsı gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakılırken, lokomotif sahibine teslim edildi.

MERSİN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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