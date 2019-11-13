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Kızı anısına fidan dikiyor

DHA

- MERSİN´de kızı Gülsen Çolak´ı (32), şeker hastalığı sonucu kaybeden anne Asiye Çolak, hatırasını diktiği fidanlarla yaşatıyor.

- MERSİN´de kızı Gülsen Çolak´ı (32), şeker hastalığı sonucu kaybeden anne Asiye Çolak, hatırasını diktiği fidanlarla yaşatıyor.
7´nci Uluslararası Mersin Narenciye Festivali´nde Büyükşehir Belediyesi tarafından limon fidanı dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediyesi standında dağıtılan yediveren limon fidanlarından alamayan Asiye Çolak, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer´in yanına giderek durumu anlattı. Genç yaşta kaybettiği kızı Gülsen Çolak´ın anısına fidan dikmek istediğini, ancak alamadığını söyleyen Çolak´a, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 3 adet yediveren limon fidanını temin ederek, teslim ettti.
5 çocuk annesi  Asiye Çolak, fidanların teslim edilmesinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, kızı Gülsen Çolak´ın şeker hastalığı dolayısı ile 2010 yılında vefat ettiğini dile getirdi. Kızı Gülsen´in hayırsever bir yapısı olduğunu belirten  Çolak, vefatının ardından kendi imkânları ile temin ettiği fidanları çeşitli yerlere dikerek, onun anısını yaşatmaya çalıştığını söyledi.

MERSİN

13 Kasım 2019 Çarşamba

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