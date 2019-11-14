Tarsus’ta su kanalları korkulukları onarılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus ilçesinde su kanalları ve tahliye kanalları kenarlarında bulunan ve özellikle boğulma olaylarının yaşanmamasına büyük katkı sağlayan korkulukların, kırılan, zarar gören ve yıpranan bölümlerini onarıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü’ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, Altaylılar Mahallesinden geçen su tahliye kanalı, DSİ’ye ait Cetvel ırmağı ve Gazipaşa Caddesi’ne paralel olarak giden Paşalar Sekisi bölgesinde kanal kenarında bulunan korkulukların, farklı nedenlerle zarar gören bölümlerini onardı.

Trafik kazalarından zarar gören noktalarda onarım

Büyükşehir ekipleri, söz konusu alanların dışında özellikle trafik kazaları sırasında zarar gören korkulukları da seri şekilde onarıyor.

Tarsus kent merkezinde bulunan cadde ve bulvarlar üzerinde yer alan ve kazalarda hasar gören orta refüj korkulukları da ekipler tarafından hızla onarılıyor.

Ekipler, bazı kamu kuruluşları veya okullarda da talebe göre korkuluk veya tel örgü tadilat çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

MERSİN 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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